Je lepší Žilinka či Lipšic? Slováci sa vedia k ich práci vyjadriť, hoci ani poriadne nepoznajú kompetencie prokurátora

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká časť populácie na Slovensku nemá celkom jasno v tom, aké sú kompetencie. Konštatuje to mimovládna organizácia Via Iuris na základe prieskumu agentúry Focus Tá pre mimovládku zisťovala názory verejnosti od 20. do 27. júna tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov.Podľa prieskumu dokázali síce viac ako tri štvrtiny respondentov spontánne pomenovať základné kompetencie prokuratúry, ako je dohľad nad vyšetrovaním alebo dohliadanie na dodržiavanie zákonov, no pri zisťovaní hlbšej znalosti o práci prokuratúry boli podľa Via Iuris výsledky výrazne horšie.„Až 56 percent respondentov je nesprávne presvedčených o tom, žerozhoduje o vine alebo nevine obžalovaných," uviedla organizácia s tým, že 45 percent opýtaných sa mylne domnieva, žezastupuje ľudí v konaniach pred súdom a 37 percent si myslí, že dáva ľuďom právne rady, čo v skutočnosti robí advokát.„Z ponúkaných možností dokázalo správne označiť všetky kompetencielen 2,5 percent opýtaných," uviedla Via Iuris.Prieskum tiež ukázal, že podľa 65 percent opýtaných bymal verejne vysvetľoval svoje rozhodnutia v konkrétnych prípadoch.Podľa 62 percent respondentov by mal odpovedať na otázky novinárov a podľa rovnakého počtu aj informovať o priebehu vyšetrovaní.V rámci prieskumu respondenti odpovedali aj na to, či pri nástupe generálneho Maroša Žilinku a špeciálneho Daniela Lipšica do funkcií zaznamenali zmeny vo fungovaní prokuratúry.V prípade Žilinku zmenu k lepšiemu konštatuje 27 percent opýtaných a k horšiemu 20 percent. Podľa 45 percent opýtaných v tejto súvislosti nenastala žiadna zmena.Pokiaľ ide o Lipšica, pozitívnu zmenu uvádza 15 percent a negatívnu 36 percent. V jeho prípade zmenu nezaznamenalo 43 percent opýtaných.