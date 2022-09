V Česku sa konajú komunálne a senátne voľby, hlasovať už bol Zeman aj Babiš

aktualizované 24. septembra 2022, 9:20







Senátne voľby sa týkajú tretiny hornej komory parlamentu. To predstavuje 27 obvodov. O tieto posty sa uchádza 178 ľudí. Najviac kandidátov je v obvode Karlovy Vary, kde ich je 11, najmenej - dvaja, sú v Ústí nad Orlicí.





24.9.2022 (Webnoviny.sk) -V Českej republike v sobotu pokračujú komunálne voľby , ktoré v niektorých častiach krajiny sprevádzajú aj voľby do Senátu. Obyvatelia, ktorí začali hlasovať v piatok, môžu svoje hlasy odovzdávať do 14:00.Väčšina popredných politikov hlasovala krátko po otvorení volebných miestností. Už v piatok hlasoval napríklad prezident Miloš Zeman , premiér Petr Fiala (ODS) či predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš . Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.O priazeň voličov sa uchádza takmer 200-tisíc kandidátov na zastupiteľov a 180 uchádzačov súperí o senátorské kreslá. V niektorých obciach sa však hlasovanie neuskutoční, pretože sa tam nepodarilo zostaviť kandidátske listiny. V takom prípade bude mesto spravovať úradník ministerstva vnútra.V ôsmich mestách - Prahe, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubiciach, Brne, Ostrave a Opave - si voliči vyberajú okrem zastupiteľstiev mestských častí aj veľké zastupiteľstvá.Česko by ešte v sobotu malo poznať mená nových členov obecných zastupiteľstiev a výsledky prvého kola volieb do tretiny Senátu.