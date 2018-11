Je málo rušňovodičov, požiadavky na vzdelanie uchádzačov sa upravia

Na snímke pracovisko rušňovodiča v trojsystémovej lokomotíve Bombardier TRAXX MS2e spoločnosti Regio-Jet, pri príležitosti jej prvého nasadenia na trati Bratislava - Praha na hlavnej stanici v Bratislave 28. mája 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Akútny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach na Slovensku by mala pomôcť riešiť novela zákona o dráhach z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. A to tým spôsobom, že sa rozšíri odbor vzdelávania, ktorý musí spĺňať uchádzač o vydanie preukazu rušňovodiča. Novelu zákona o dráhach v utorok prerokovala a schválila vláda.Podľa novely už nebude potrebné úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyučenie v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojníckeho zamerania. Požadovať sa bude úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.vysvetlilo ministerstvo dopravy. Podľa rezortu sa tak rozšíri počet ľudí, ktoré budú môcť žiadať o preukaz rušňovodiča.Na základe právnej normy sa má zároveň vytvoriť register držiteľov preukazov rušňovodičov. Bude ho viesť Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy a železničné vozidlá.Novelou sa zároveň transponujú európske smernice o interoperabilite a bezpečnosti, ktoré delegujú časť kompetencií, ktoré doteraz mali vnútroštátne bezpečnostné orgány na Železničnú agentúru Európskej únie. A to v oblasti vydávania povolenia na uvedenie na trh železničných vozidiel a vydávania bezpečnostného osvedčenia.Súčasne má smernica o otvorení trhu za cieľ dobudovať jednotný európsky železničný priestor prostredníctvom rozšírenia zásady otvoreného prístupu na trh vnútroštátnej železničnej dopravy.