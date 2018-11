Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vodičský preukaz zvyšuje šance na trhu práce. Aktuálne ho vyžaduje viac ako štvrtina inzerátov. Analýza pracovného portálu Profesia.sk ukazuje, že požiadavka vodičského preukazu je na Slovensku pomerne častá a netýka sa iba povolaní, ktoré súvisia s dopravou.Podiel pracovných inzerátov, ktoré od januára do septembra vyžadovali vodičský preukaz, bol 26 % a pri tejto požiadavke zamestnávatelia na rozdiel od iných požiadaviek nepoľavujú. Údaje portálu ukazujú, že vďaka situácii na trhu práce, keď klesla nezamestnanosť a na voľné pracovné miesta reaguje menej uchádzačov, mnoho zamestnávateľov znižuje svoje požiadavky. Vidieť to napríklad na percentuálnom poklese požiadaviek, ktoré vyžadujú vysokoškolský titul, anglický jazyk či predošlú prax v odvetví.Pri pohľade na čísla ponúk, ktoré vyžadujú vodičský preukaz, podľa regiónu sa ukazuje, že najviac takýchto pracovných príležitostí je v hlavnom meste. To je však prirodzené, najmä vďaka priepastnému rozdielu medzi počtom ponúk v Bratislavskom kraji a zvyšku Slovenska.Najvyšší percentuálny podiel na celkovom počte ponúk majú požiadavky na vodičský preukaz v Banskobystrickom kraji. Až 35 % pracovných inzerátov počíta s uchádzačmi, ktorí šoférujú. Najnižší podiel je v Bratislavskom a Košickom kraji.Ako informuje Nikola Richterová z Profesie, odvetvím s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú vodičský preukaz, je prirodzene doprava, špedícia a logistika. Hneď za ním však nasleduje obchod a manažment.