Je možné, že k rozdeleniu OĽaNO nepríde. Šefčík verí v dohodu na najlepšom riešení

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanec parlamentu Marek Šefčík OĽaNO ) tvrdí, že je členom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a nemal v pláne ho opustiť.Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol, aj keď sa hovorí o jeho rozdelení, vie, že ešte definitívne rozhodnutie nepadlo.„Je možné, že k tomu ani nedôjde. Nebol som zatiaľ konfrontovaný s takýmto rozhodovaním a rád by som sa mu vyhol," povedal Šefčík. To, či sa hnutie nakoniec rozdelí, necháva poslanec zatiaľ ako otvorenú otázku. „Verím, že sa dohodneme na najlepšom riešení," uzavrel.Poslankyňa OĽaNO Lucia Drábiková agentúru SITA informovala, že sa k tejto téme zatiaľ nebude vyjadrovať.Z hnutia OĽaNO neplánujú odísť poslanci parlamentu György Gyimesi Peter Pollák ml. Poslanec Peter Vons pre agentúru SITA uviedol, že politický status quo neplánuje meniť. „Zároveň spoluprácu s rovnako hodnotovo orientovanými demokratickými subjektmi budem vždy podporovať," dodal.Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď po minulotýždňovom rokovaní vlády nevylúčil, že by spolu s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom mohli odísť z OĽaNO.Podľa Naďa „všetko je v hre" a na stole sú rôzne alternatívy. Pripustil, že má svoj názor na štýl politiky svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča . „Môj názor je iný na to, ako sa má robiť politika a kde by mali byť priority, najmä v ostatnom období," povedal.Zároveň však dodal, že s ním nemá žiadny osobný konflikt a ľudsky si ho váži. Spolu s Eduardom Hegerom hľadá riešenie, ktoré bude smerovať k tomu, aby si volič mal z čoho vyberať v nasledujúcich voľbách do Národnej rady SR. Uviedol, že sa veľa rozpráva nielen s povereným premiérom, ale aj s inými ľuďmi.