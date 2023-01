Prekrytie horných dýchacích ciest, vlastné písacie potreby aj dezinfekcia. Mikasov úrad vydal pre referendum viaceré odporúčania

referendom

Prekrytie horných dýchacích ciest

Dezinfekcia rúk a vlastné písacie potreby

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti so sobotňajšímodporúča dodržiavaťÚVZ SR pre členov volebných komisií odporúča, aby na viditeľnom mieste uverejnili oznam pre voličov na dodržiavanie týchto opatrení a zabezpečili dezinfekciu rúk pre voličov pred vstupom do hlasovacích miestností.Taktiež odporúčajú zabezpečiť. „Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková Členom volebných komisií úrad ďalej navrhuje, aby odporučilia aby vo volebnej miestnosti zabezpečili len potrebný počet voličov v jednom okamihu.„Dôležité je zabezpečiť," upozornila Račková.. Pred volebnou miestnosťou úrad odporúča voličom dodržiavať dostatočný„Ak je vo volebnej miestnosti veľa ľudí, počkajte pred ňou, aby v nej bol len potrebný počet voličov a dodržujte inštrukcie volebnej komisie. V prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú," vyzvala Račková. Úrad ďalej voličom odporučil, aby si priniesliTí, ktorí sú v domácej karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 a požiadali o vyslanie špeciálnej volebnej komisie by si pred jej príchodom podľa úradu mali prekryť horné dýchacie cesty respirátorom, vydezinfikovať ruky a pripraviť si vlastné písacie potreby.