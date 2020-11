Je načase odložiť drsnú rétoriku a znovu sa začať počúvať, prihovoril sa Biden národu

Založí komisiu pre koronavírus

8.11.2020 (Webnoviny.sk) - Demokrat Joe Biden , ktorý zvíťazil v amerických prezidentských voľbách, využil svoj prvý príhovor k národu ako víťaz na to, aby ubezpečil, že chce zjednotiť krajinu a nie ju rozdeľovať. Počas podujatia vo Wilmingtone v Delaware vyhlásil, že je "čas zotaviť sa" a voličom, ktorí za neho nehlasovali, odkázal, aby si navzájom dali šancu."Sľubujem, že budem prezidentom, ktorý sa nebude usilovať o rozdelenie, ale o zjednotenie, kto nevidí červené a modré štáty, vidí iba Spojené štáty," cituje politika spravodajský portál BBC.Biden, ktorý získal rekordných viac ako 74 miliónov hlasov, pochválil "rozmanitú" podporu, ktorú získal počas kampane, a osobitne sa poďakoval afroamerickým voličom.Prihovoril sa tiež podporovateľom svojho republikánskeho oponenta Donalda Trumpa , ktorého však priamo nemenoval. "Je načase odložiť drsnú rétoriku, znížiť teplotu, znova sa vidieť, znova sa navzájom počúvať," povedal s tým, že k pokroku je treba prestať sa k "našim oponentom správať ako k nepriateľom".Okrem iného tiež Biden oznámil, že zloží komisiu na riešenie pandémie koronavírusu , aby sa ubezpečil, že je pripravená po jeho januárovej inaugurácii zaviesť rozhodnutia. "Je to jediný spôsob, ako sa môžeme dostať naspäť k životu," vyjadril sa politik, ktorý plánuje jeho protipandemický plán postaviť na vede.Koronavírus si už v Spojených štátoch vyžiadal viac ako 237-tisíc obetí a reakcia Trumpovej administratívy na pandémiu bola centrom prezidentskej kampane, pričom si od Bidena vyžiadala silnú kritiku.Bidena na pódiu predstavila jeho spolukandidátka Kamala Harrisová , ktorá sa víťazstvom zapísala do histórie, ako prvá žena, prvá Afroameričanka a prvá osoba juhoázijského pôvodu, ktorú zvolili do funkcie viceprezidentky USA."Aj keď som možno prvá žena v tomto úrade, nebudem posledná," vyhlásila kalifornská senátorka, keď vzdala poctu svojej zosnulej matke, indickej migrantke, a ďalším generáciám černošiek, belošiek, pôvodných obyvateliek USA, Ázijčaniek a Hispánok, ktoré "pripravili cestu pre tento okamih"."Keď sa v týchto voľbách hlasovalo o našej demokracii, v stávke bola duša Ameriky, a vy ste pre Ameriku uviedli nový deň, zatiaľ čo sa pozeral celý svet," vyjadrila sa tiež Harrisová. "Vybrali ste si nádej a jednotu, slušnosť, vedu a, áno, pravdu. Vybrali ste si za ďalšieho prezidenta USA Joea Bidena. Cesta vpred nebude ľahká, ale Amerika je pripravená, rovnako ako Joe a ja," doplnila.Biden porazil súčasného prezidenta Trumpa po napínavom niekoľkodňovom rátaní hlasov. Víťazom sa niekdajší viceprezident stal po tom, čo vyhral v štátoch Pensylvánia a Nevada, vďaka čomu získal viac ako 270 voliteľov, ktoré potrebuje na to, aby sa stal 46. prezidentom USA.Podľa dát agentúry AP ich v Zbore voliteľov, ktorý rozhodne o jeho zvolení, dovedna dosiahol 290. Inauguráciu by mal v januári, keď bude mať 78 rokov, čím sa stane vôbec najstarším prezidentom USA nastupujúcim do úradu.Trump zatiaľ neuznal prehru a ani o súčasnej situácii neprehovoril verejne. Zaviazal sa však, že podnikne právne kroky a výsledky volieb napadne na viacerých frontoch. V Georgii by mali výsledky prepočítať a to isté chce aj pre Wisconsin.Trump tiež opakovane hovorí o volebnom podvode, ktorý zatiaľ nepodložil dôkazmi a s ktorým sa chce obrátiť na Najvyšší súd Spojených štátov. Trump je prvý úradujúci prezident, ktorého nezvolili do druhého funkčného obdobia od roku 1992, keď sa to nepodarilo Georgeovi H.W. Bushovi.Po tom, ako médiá v sobotu oznámili Bidenovo víťazstvo, vo viacerých väčších mestách vypukli oslavy. V niektorých mestách zase demonštrovali sklamaní Trumpovi voliči, nenastali však žiadne incidenty.