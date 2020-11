Celoplošné testovanie na Slovensku online: Zverejnili výsledky za sobotu aj časť nedele, v košických uliciach boli rozhádzané certifikáty

Takto sa podľa Rašiho môžu stať falošne negatívne osoby šíriteľmi vírusu. „Keby sme to robili mi, riadili by sme sa odborníkmi,” povedal Raši. Odborníci podľa neho radili antigénové testy používať v silne zamorených okresoch alebo napríklad v domovoch sociálnych služieb. „Odborníci hovoria o tom, že tieto testy na to celoplošné testovanie vhodné nie sú,” dodal Raši.

14:25 Keďže antigénové testy zachytia len približne 30 percent osôb nakazených koronavírusiom, ostatným je na základe takzvanej falošnej negativity umožnený voľný pohyb.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to skonštatoval opozičný poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD). „Tí ľudia sa rozbehli medzi iných ľudí, pretože pán Matovič povedal, že je to nejaká vstupenka k slobode,” povedal Tomáš.

Ak bolo v prvom kole plošného testovania podľa Tomáša zachytených 38-tisíc nakazených, potom ďalších približne 76-tisíc išlo ako falošne negatívnych medzi ľudí. „A pri koeficiente nákazy 1,3 človeka môžu nakaziť ďalších 100-tisíc ľudí,” uviedol Tomáš s tým, že je zvedavý, ako sa tento fakt prejaví o dva alebo tri týždne.

14:11 Pri súčasnej pandemickej situácii je dosť nepravdepodobné, že by sa do konca roka otvorili kaviarne, reštaurácie alebo fitnescentrá.

V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). V súvislosti s celoplošným testovaním zároveň povedal, že rozhodnutie testovať v okresoch, kde zaznamenali v prvom kole mieru infekčnosti vyššiu ako 0,7 percenta bolo výsledkom odbornej debaty. „Viacerí predstavitelia samospráv nás žiadali, aby to bola čo najnižšia úroveň, pretože chceli svoje obyvateľstvo pretestovať,” povedal Naď. Doplnil, že na hlasovaní ústredného krízového štábu proti tomuto rozhodnutiu nehlasoval ani jeden s prítomných odborníkov.

Pokiaľ ide o použité testy, podľa Naďa nikto na svete nemá kapacity, aby dokázal obyvateľstvo plošne testovať presnejšími PCR testami. Spoľahlivosť antigénových testov podľa ministra dokazuje fakt, že majú byť použité aj pi testovaní obyvateľstva britského Liverpoolu.

13:46 Testovanie v pravidelných intervaloch v jednotlivých okresoch by podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) mohlo prispieť k uvoľňovaniu epidemiologických opatrení.

„Teraz si musíme spoločne zodpovedať otázku, či už regionálne alebo celoslovensky, že aký stupeň slobody si chceme dopriať počas tej ťažkej zimy,” povedal premiér s tým, že on osobne by bol za väčší stupeň slobody. „Poďme rozmýšľať nad tým, ako otvoriť kiná, divadlá, kostoly, reštaurácie, posilky ale musíme si zároveň povedať, čo sme ochotní pre to spoločne spraviť,” uviedol s tým, že uvoľňovanie by mohlo byť spojené s pravidelným plošným testovaním.

13:21 V košických uliciach boli porozhadzované certifikáty. Okolnosti prípadu ako aj ich pravosť policajti ďalej preverujú.