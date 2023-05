Je najlepšie všetko zrušiť, napísala na Twitteri speváčka Céline Dion

Syndróm stuhnutého človeka

Courage World Tour sa začalo v roku 2019



Céline Marie Claudette Dion

... sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1980 a doteraz vydala 27 štúdioviek, 19 kompilácií a sedem živých nahrávok, pričom spieva v angličtine aj francúzštine. Jej zatiaľ posledným albumom je Courage, ktorý vydala v novembri 2019.



Na konte má hity ako My Heart Will Go On, The Power Of Love, Because You Loved Me, All By Myself, I'm Your Angel či A New Day Has Come. Získala viac ako dve stovky cien, vrátane piatich Grammy. V roku 2016 jej udelili Billboard Icon Award za celoživotné dielo.





26.5.2023 (SITA.sk) - Kanadská speváčka Céline Dion zrušila všetky zostávajúce koncerty, pričom fanúšikom vysvetlila, že ešte nie je dosť silná po tom, ako jej diagnostikovali vzácnu neurologickú poruchu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Päťdesiatpäťročná rodáčka z quebeckého Charlemagne ešte vlani zverejnila, že jej diagnostikovali takzvaný syndróm stuhnutého človeka (SPS), známy aj ako Moersch-Woltmanova choroba, ktorý ovplyvňuje jej spev. Teraz Dion zrušila všetky zostávajúce koncerty naplánované na roky 2023 a 2024.Vo vyhlásení, ktoré zverejnila prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter sa ospravedlnila, že „všetkých opäť sklamala", no i keď jej to podľa jej slov láme srdce, „je najlepšie všetko zrušiť", kým nebude „skutočne znovu pripravená vrátiť sa na pódium". „Nevzdávam sa ... a nemôžem sa dočkať, keď vás znovu uvidím," dodala.V decembri 2022 speváčka zverejnila prostredníctvom Instagramu emotívne video, v ktorom oznámila, že jej diagnostikovali SPS a nebude môcť vo februári začať európske turné. Porucha podľa jej slov spôsobuje svalové kŕče a nedovoľuje jej „používať hlasivky na spev", ako bola zvyknutá.Jej Courage World Tour sa začalo ešte v roku 2019 a kým ho musela prerušiť v dôsledku pandémie COVID-19 , stihla odohrať 52 koncertov.Neskôr pre zdravotné problémy zrušila severoamerickú časť a potom odložila európsku. V piatok plánované európske koncerty, medzi nimi aj vystúpenia v Londýne, Dubline, Paríži, Berlíne, Amsterdame, Štokholme či Zürichu, zrušila úplne.