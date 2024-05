Je najmä na politikoch, či budú hasiť oheň vodou, alebo skúsia benzín (komentár)

Postoje sa líšili

Tabu už bolo prelomené

16.5.2024 (SITA.sk) - Pokus o vraždu premiéra Fica je bezpochyby otrasným a zavrhnutiahodným činom. A je to málokým chcené vyvretie napätia v slovenskej spoločnosti, ktorá je polarizovaná a emotívne nabudená až do špiku kostí.Spory, rozdielne názory, či nesúhlas s politikou vlády, aby sme pripomenuli vlastnú motiváciu atentátnika, sa v civilizovanej spoločnosti nemôžu riešiť touto cestou.Slovensko je na rázcestí. A možno je na prahu občianskej vojny, ako si to myslí minister vnútra Šutaj Eštok . Či tento scenár v nejakej podobe nastane, alebo sa mu vyhneme, je teraz v rukách všetkých tých ktorí verejne komunikujú – či sú to ústavní činitelia, ďalší politici, novinári, influenceri, ale aj bežní ľudia na sociálnych sieťach.Na jednej strane, sme v prvých reakciách mohli vidieť veľmi veľa jasných postojov odsudzujúcich útok a želaní uzdravenia postrelenému Robertovi Ficovi, na druhej strane aj cynické konštatovania typu, kto s čím zachádza, tým aj schádza a na ďalšej strane emotívne rozsudky o krvavých rukách opozície a médií a prísľuby pritvrdenia, revanšu, či stotožňovanie vraha so všetkými, ktorí nesúhlasia s krokmi vládnej koalície.Mimochodom pohľad do minulých aktivít a postojov atentátnika prezradil, že názorovo má so stranami parlamentnej opozície pramálo spoločné.Tragická udalosť ako je atentát na predsedu vlády má obrovský potenciál roztáčanie emočných centrifúg a tabu už bolo prelomené. Tabu prechodu od úvah o násilí ako riešení politických nezhôd, od vyhrážok k násilným činom, ku skutočnému atentátu.Teraz ide o to, či atentát na premiéra bol vyvrcholením negatívnymi emóciami nabitej spoločenskej atmosféry a táto tragédia povedie k prehodnoteniu spôsobu a zmierneniu verejnej komunikácie.Alebo naopak bude príležitosťou na lacné zbieranie politických bodov, či lajkov, cynické stupňovanie nenávisti a jatrenie hlbokej rany v slovenskej spoločnosti.V tom prípade sa streľba na premiéra ľahko môže stať smutnou úvodnou kapitolou politicky motivovaného násilia. Lebo tabu už bolo prelomené.