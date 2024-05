USA by mala povzbudiť ukrajinské sily

Ukrajinci nemohli použiť americké zbrane

16.5.2024 (SITA.sk) - Americký zákaz útokov na vojenské ciele v Rusku pomocou zbraní poskytnutých Spojenými štátmi podkopáva schopnosť Ukrajiny brániť sa voči ruským útočným operáciám na severe Charkovskej oblasti V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).Helsinská komisia Spojených štátov amerických uviedla, že USA by mali Ukrajine povoliť zasiahnuť vojenské ciele v pohraničných oblastiach Ruska počas prebiehajúcej ruskej ofenzívy v Charkovskej oblasti, hoci predstavitelia USA naďalej vyjadrujú neochotu podporovať takéto útoky.Podľa spomenutej komisie by Spojené štáty mali „nielen dovoliť, ale povzbudiť“ ukrajinské sily , aby zasiahli ruské sily , ktoré strieľajú a sú rozmiestnené v pohraničných oblastiach Ruska.Komisia zároveň dodala, že Ukrajina by sa mala sama rozhodnúť, ako bude túto vojnu viesť.Ukrajina niekoľko týždňov sledovala, ako sa Rusi zhromažďujú pri hraniciach, zatiaľ čo jej sily neboli schopné použiť zbrane dodané USA na začatie preventívneho útoku pre politiku Washingtonu.Bidenova administratíva si dala podmienku, aby Ukrajina dostala zbrane s dlhým doletom, ktoré nemôžu byť použité na zasiahnutie cieľov na ruskom území.Rusko si je tak dobre vedomé tohto obmedzenia a môže na hraniciach sústrediť najmenej 30-tisíc vojakov a techniky bez strachu, že ich zasiahnu americké taktické raketové systémy dlhého doletu, ktoré Ukrajina používa na ničenie ruských jednotiek na ukrajinskom území.