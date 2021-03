Je nosenie respirátorov FFP2 skutočne dostačujúcou ochranou?

Rozdiel v ochrane pri rúškach a respirátoroch

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nedávne testovanie respirátorov predávaných na slovenskom trhu ukázalo, že mnoho z nich nespĺňa požadované národné, resp. medzinárodné normy a uvádzajú do omylu spotrebiteľov, najmä najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ktorí sa na túto ochranu spoliehajú. Na Slovensku máme niekoľko výrobcov ochranných tvárových pomôcok, aj keď o nich Slovenská vláda nejaví záujem a naďalej sa dováža množstvo tvárových masiek a respirátorov z Ázie. V štátnych tendroch rozhoduje na prvom mieste najmä cena, nie kvalita, a aj napriek tomu, že slovenský výrobca vyrába podľa našej a európskej legislatívy, nie je schopný konkurovať čínskym importom.U ochranných tvárových masiek a respirátorov je potrebné rozlišovať dva typy ochrany. Jedna ochrana je tzv. mechanická ochrana, resp. bariéra, ktorá zabraňuje prieniku častíc a kvapôčok od používateľa do externého prostredia a samozrejme slúži ako jeho ochrana voči prieniku ku sliznici nosa a k ústam. U štandardných chirurgických rúšok sa určuje tzv. efektivita bakteriálnej filtrovateľnosti, ktorá u opakovateľne použiteľných tkaných dvojvrstvových rúšok Prolen® Medical dosahuje 98.52 % pre častice zodpovedajúce priemernej veľkosti respiračných aerosólov, ktoré sú hlavným prenášačom vírusu SARS-CoV-2. U respirátorov sa okrem filtrovateľnosti meria aj celková miera netesnosti a prieniku.Tradičné respirátory FFP2 filtrujú minimálne 94 % častíc šíriacich sa vzduchom a umožňujú iba maximálny prienik 8 %. Účinnosť však začnú strácať po 8 - 10 hodinách používania, a preto si ich musíte kúpiť každý druhý deň v závislosti od času používania. Respirátory s výdychovými ventilmi majú navyše tú nevýhodu, že rozširujú vydychované kvapky z úst smerom do vonkajšie prostredia, a tým ohrozujú ostatných ľudí.Respirátory FFP3 technicky poskytujú najväčšiu ochranu, filtrujú najmenej 99 % častíc šíriacich sa vzduchom a umožňujú iba maximálne 2 % prienik. Kvôli použitým mimoriadne silným materiálom je dýchanie ťažké, a preto je takmer vždy potrebný výdychový ventil. Stručne povedané, respirátory FFP2 a FFP3 sú určené na profesionálne použitie v továrňach a prostrediach, kde je veľké množstvo častíc a prachu vo vzduchu.Druhý typ ochrany, ktoré obyčajné rúško a ani respirátor nemajú, je antivirálna- virucídna aktivita proti vírusom (v našich rúškach aj antibakteriálna a antifungálna aktivita), ktorá je zabezpečená tzv. oligodynamickým efektom kovov – striebra a zinku, ktoré sú permanentne uchytené v polypropylénovom vlákne Prolen® a zabezpečujú tak viac ako 99 % redukciu vírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Ak dopadne kvapôčka s vírusom na povrch vlákna/rúška, aktivita vírusu je efektívne zredukovaná a tento nemôže ďalej prenikať do telových buniek a tam sa rozmnožovať.Rúška Prolen® Medical zo 100 % polypropylénového vlákna sú výhodné v tom, že pri dýchaní nedochádza k ich vlhnutiu, keďže majú nulovú nasiakavosť vlhkosti, a tým pádom sú tieto rúška stále dobre priedušné aj počas niekoľkých hodín používania a zároveň zabezpečujú stálu filtráciu. Naviac je ich možné opakovateľne prať (viac ako 100-násobne) a používať až do ich mechanického poškodenia. U rúšok z netkaných materiálov a respirátorov, najmä dovážaných z Ázie, tento materiál po čase vlhne, a tým pádom postupne stráca svoju účinnosť. Okrem toho väčšina týchto rúšok a respirátorov je určená výhradne na jednorazové použitie a výrobcovia neodporúčajú takéto ochranné prostriedky ani dodatočne dezinfikovať, či nebodaj prať.Pre zabezpečenie najefektívnejšej ochrany je vhodná kombinácia mechanickej, ako aj virucídnej ochrany. Rúška Prolen® Medical zabezpečujú oba typy ochrany certifikované príslušnými slovenskými a medzinárodnými normami a laboratórnymi skúškami, ktorými bola overená ochrana proti koronavírusu, spôsobujúceho COVID-19. Nové mutácie koronavírusu a jeho rýchlejšie šírenie prinášajú zvýšené požiadavky na ochranu pred jeho šírením. Centrum pre kontrolu a prevenciu liečiv v USA nedávno vydalo odporúčanie na zvýšenú ochranu, nosenie dvoch ochranných tvárových masiek naraz. Kvôli možným prichádzajúcim nariadeniam a odporúčaniam vlády používať respirátory FFP2 , odporúčame okrem tejto mechanickej ochrany vždy používať aj druhý typ virucídnej ochrany, a to ako vonkajšie prekrytie respirátora najmä v blízkom kontakte s inými osobami. Ak chodíte vonku a nie ste v blízkosti ľudí mimo vašej domácnosti, bude vám stačiť jediná tvárová maska, zabezpečujúca oba typy overenej antivirálnej ochrany.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.