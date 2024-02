Je potrebné zahájiť mierové rokovania a uchrániť životy, vraví Gašpar k vojnovému konfliktu na Ukrajine

Popretie historickej skúsenosti

Rokovanie o miery

25.2.2024 (SITA.sk) - Je potrebné zahájiť mierové rokovania, pozastaviť vojenské operácie a uchrániť civilné životy i životy vojakov. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Smer-SD ) o vojenskom konflikte na Ukrajine.„Zbrojenie a neustále podporovanie vojny podľa mňa nemôže priniesť riešenie," uviedol Gašpar v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Poslanec NR SR Juraj Krúpa Sloboda a Solidarita ) tvrdí, že podporovanie ruskej agresie je spochybnením bezpečnostných záruk pre Slovensko, a zároveň popretím jeho historickej skúsenosti.Rokovania o mieri podľa neho prichádzajú na rad vtedy, keď sú na ne pripravené obe strany. Táto situácia však podľa jeho názoru v prípade konfliktu Ruska a Ukrajiny ešte nenastala.„Mier sa nemôže zabezpečiť vojnou," oponoval mu Gašpar. Zdôraznil tiež, že predseda Smeru a premiér Robert Fico podľa neho v súvislosti s predmetným konfliktom nešíri nenávisť, naopak, nabáda k mierovým rokovaniam.Predseda vlády Fico v sobotu 24. februára v relácii RTVS Sobotné dialógy vyjadril presvedčenie, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, no súhlasil s tým, že ruská invázia na Ukrajine bola porušením medzinárodného práva. „Slovania sa zabíjajú a Západ to podporuje," vyjadril sa.