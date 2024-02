Tomáš Taraba priznal, že koalícia robí obštrukcie v súvislosti s novelou Trestného zákona, ktorý doposiaľ nevyšiel v Zbierke zákonov

Zuzane Čaputovej vyčíta, že novelu nevetovala, ale hneď dala na Ústavný súd.

Predseda SaS Richard Sulík v diskusii Markízy Na telo povedal, že sa treba zmieriť s tým, že „promafiánska“ novela – čím myslí novelu Trestného zákona – bude účinná k 15. marcu. Vysvetľoval to tým, že aj keby Ústavný súd pozastavil účinnosť novely, tak jeho uznesenie musí vyjsť v Zbierke zákonov do účinnosti 15. marca a to podľa Sulíka koalícia znemožní.

Prezidentka vo svojom podaní na Ústavný súd žiada, aby sa s takouto situáciou vyrovnal tak, že uznesenie súdu o pozastavení účinnosti by bolo účinné v momente, keď toto vyhlásenie oznámi, čiže nebolo by rozhodujúce publikovanie v Zbierke zákonov. Závisí od súdu, či sa s prezidentkou stotožní.

Novela podľa Sulíka napácha obrovské škody a EÚ na to bude reagovať.