Je problém, že kotlebovci silnejú, myslí si politológ P. Baboš

Bratislava 26. mája (TASR) – Zástupcovia ĽSNS by sa podľa neoficiálnych predbežných výsledkov mali dostať do Európskeho parlamentu (EP). Podľa politológa z Univerzity Komenského Pavla Baboša to predstavuje problém, a to nielen pre vládnu koalíciu, ale aj pre spoločnosť.povedal Baboš pre TASR. Podľa jeho slov by bolo vhodné vedieť, či sa ĽSNS podarilo zmobilizovať voličské maximum.Myslí si tiež, že výsledky sobotných (25. 5.) volieb do EP sú "veľký varovný signál pre Most-Híd a SNS". "Tieto strany sa už v niekoľkých prieskumoch pred eurovoľbami ocitli pod hranicou piatich percent, a to aj v prieskumoch, ktoré sa pýtali na voľby do Národnej rady (NR) SR," zdôraznil.Na Slovensku podľa politológa väčšinou platí, že výsledky v eurovoľbách viac-menej kopírujú výsledky, respektíve ukazujú nálady pre voľbu do NR SR.komentoval. Slováci sa podľa politológa vždy správali vo voľbách do EP ako pri inom type volieb.Baboš tiež mieni, že výsledky volieb poukazujú na trend, ktorý v spoločnosti existuje a určitým spôsobom sa formoval už pred prezidentskými voľbami.dodal s tým, že by však takýto trend "bral vážne".