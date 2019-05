V Rakúsku predpovedajú v eurovoľbách výrazný náskok ľudovcov S. Kurza

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 26. mája (TASR) - Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) na čele s kancelárom Sebastianom Kurzom by sa mohla stať i napriek terajšej vládnej kríze jasným víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa konajú v Rakúsku v nedeľu. Vyplýva to z prvej prognózy volebných výsledkov, ktorú priniesla tlačová agentúra APA.Podľa tohto odhadu, vypracovaného inštitútmi ARGE Wahlen, SORA a Peter Hajek pre APA a televízne stanice ORF a ATV, by mali ľudovci získať 34,5 percenta odovzdaných hlasov a výrazne tak predbehnúť opozičnú Sociálnodemokratickú stranu Rakúska (SPÖ), ktorej predpovedajú zisk 23,5 percenta.Podpora pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), ktorá tento mesiac ukončila spoločné vládnutie s ÖVP, poklesla podľa uvedenej prognózy na 17,5 percenta.Ďalšími v poradí sú Zelení so ziskom 13,5 percenta a do EP by sa mala dostať vďaka osempercentnej podpore aj liberálna strana NEOS. Neúspech je naopak predpovedaný ľavicovo-populistickej strane JETZT, uzatvára APA.Volebná účasť by mohla podľa jej údajov výrazne prekročiť 50 percent.