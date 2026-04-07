Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Je protiústavná a nebezpečná, mimovládky kritizujú Suskov návrh novely Trestného poriadku, upozorňujú na vážne dôsledky
7.4.2026 (SITA.sk) -
Mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a VIA IURIS vyzývajú na stiahnutie pripravovanej novely Trestného poriadku, ktorá mení postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.
Zároveň spustili zber podpisov pod hromadnú pripomienku k návrhu z dielne aqministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Organizácie označujú návrh za „nekoncepčný, protiústavný a nebezpečný“ a varujú, že v prípade jeho prijatia by Slovensko mohlo prísť o dôležitý nástroj v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. V prípade, že novela nebude stiahnutá, predkladajú aj konkrétne návrhy na úpravu jej najproblematickejších ustanovení.
Rozpor so zaužívanou súdnou praxou
Podľa mimovládok sú navrhované zmeny v rozpore so zaužívanou súdnou praxou aj judikatúrou. „Ministerstvo sa v krátkom čase snaží presadiť ďalšie zásadné zmeny v inštitúte, ktorý bol naposledy upravovaný len pred dvoma rokmi a doteraz nestihol byť v praxi riadne vyhodnotený, pričom posledné zmeny tohto inštitútu z decembra minulého roka zastavil ústavný súd,“ uviedla riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková.
Mimovládky zároveň tvrdia, že navrhovaná legislatíva môže mať konkrétne politické pozadie. „Máme vážne obavy, že navrhované úpravy sú šité na mieru Tiborovi Gašparovi a ďalším osobám z prostredia vládnej koalície. Ak sa benefity pre spolupracujúce osoby stanú prakticky nedostupnými, členovia zločineckých skupín stratia jediný dôvod vypovedať. Štát tým v podstate zarezáva vyšetrovanie korupcie a organizovaného zločinu,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Susko sa odvoláva na taliansky model
Minister Susko sa pri obhajobe novely odvoláva na taliansky model. Podľa mimovládok z neho v skutočnosti urobil nelogický a nefunkčný výber, ktorý obmedzí využívanie svedectiev spolupracujúcich obvinených. Kajúcnici by napríklad do 180 dní museli vydať všetok majetok získaný z trestnej činnosti, a to aj v prípade keď ním už nedisponujú. V opačnom prípade by prišli o všetky benefity vyplývajúce zo spolupráce.
„S argumentom ‘svetovej praxe’ tak ministerstvo vytvára legislatívny hybrid, ktorý v konečnom dôsledku neodráža taliansku efektivitu, ale len likviduje motiváciu vypovedať o korupcii na najvyšších miestach,“ uviedol právnik Nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko.
Problematické sú aj nastavené lehoty
Neziskovky ďalej upozorňujú, že novela zavádza pre spolupracujúce osoby princíp „všetko alebo nič“. Obvinený by mal po novom zákonnú povinnosť vypovedať úplne o všetkom, čo kedy spáchal, inak stratí nárok na akýkoľvek benefit. Zároveň, návrh môže viesť k obmedzeniu ústavných práv, keďže spolupracujúcim obvineným odoberá právo odoprieť výpoveď.
Problematické sú aj nastavené lehoty – obvinený by musel vydať výnosy z trestnej činnosti do 180 dní, a to aj v prípade, že nimi už nedisponuje, inak by prišiel o všetky výhody vyplývajúce zo spolupráce. Organizácie zároveň upozorňujú na zásah do nezávislosti súdov. Povinnosť potvrdzovať výpoveď spolupracujúceho obvineného ďalšími dôkazmi podľa nich narúša princíp voľného hodnotenia dôkazov sudcom.
Mimovládky zdôrazňujú, že skúsenosti z praxe ukazujú, že bez informácií „zvnútra“ je takmer nemožné rozložiť sofistikované finančné toky a hierarchiu zločineckých skupín. Ministerstvo však podľa nich vytvára prostredie, v ktorom sa spolupráca so štátom stane pre obvinených príliš rizikovou a nevýhodnou.
Občania môžu hromadnú pripomienku podporiť svojim podpisom do 15. apríla. Ak ministerstvo pripomienkam nevyhovie, zástupkyne verejnosti Zuzana Petková a Katarína Batková žiadajú o uskutočnenie rozporového konania.
