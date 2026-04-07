Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Bombic ide na slobodu, prepustiť ho môžu v najbližších hodinách
Tagy: Extrémizmus Súdny proces
Odsúdený Daniel Bombic sa v utorok po takmer roku vo väzbe dostane na slobodu. Ako informoval
7.4.2026 (SITA.sk) - Odsúdený Daniel Bombic sa v utorok po takmer roku vo väzbe dostane na slobodu. Ako informoval denník Sme, rozhodol o tom Najvyšší súd SR na utorkovom neverejnom zasadnutí.
„Pri tomto type rozhodovania nie je prítomný obvinený ani obhajca. Bombic tak na výsledok čakal v Justičnom paláci, kde je vo väzbe. Na základe rozhodnutia sa môžu začať formality na to, aby ho v najbližších minútach či hodinách pustili na slobodu,“ uviedol denník.
Sme pripomína, že o prepustení Bombica z väzby rozhodla už sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Eliška Šnajderová v prvej polovici marca, a to bezprostredne po vynesení verdiktu.
„Bombica vtedy za extrémistickú trestnú činnosť odsúdila na štvorročnú podmienku. Za vinného ho uznala vo všetkých bodoch obžaloby,“ napísalo Sme.
Zdroj: SITA.sk - Bombic ide na slobodu, prepustiť ho môžu v najbližších hodinách © SITA Všetky práva vyhradené.
