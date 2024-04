Je to definitívne! Hráči z KHL nebudú reprezentovať Slovensko na MS v hokeji 2024 v Česku

Do reprezentačného tímu nik nepribudne

Prvý prípravný duel už majú za sebou





Debata o účasti hráčov z klubov ruskej KHL je „na stole" v súvislosti s vojnou, ktorú už viac ako dva roky vedie Rusko na území Ukrajiny. Ruské kluby aj samotný šport slúžia režimu vodcu Vladimira Putina ako propaganda.

12.4.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa na májových majstrovstvách sveta v Česku predstaví bez hráčov z ruskej KHL Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa touto témou zaoberal na tohtotýždňovom zasadnutí a nezaujal k ich účasti v národnom tíme SR negatívne stanovisko, no nik z tejto súťaže do reprezentačného tímu nepribudne.„Členovia VV konštatovali, že každý hokejista, ktorý vlastní slovenský pas a má požadovanú výkonnosť, má právo reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach. Avšak vzhľadom na to, že súčasní slovenskí reprezentanti pôsobiaci v KHL z rôznych dôvodov - či už zdravotných, osobných, rodinných alebo iných, nie sú pred vrcholom sezóny k dispozícii pre potreby národného tímu, pre Výkonný výbor SZĽH a slovenskú reprezentáciu je táto téma pre majstrovstvá sveta 2024 uzavretá," uvádza sa v písomnom stanovisku na oficiálnom webe zväzu.Slováci už majú za sebou prvý prípravný duel pred MS, vo štvrtok v Humennom zdolali Švajčiarov 3:0 a v piatok v rovnakom dejisku absolvujú odvetu proti tomuto súperovi.Nasledovať budú dve stretnutia v Nemecku proti domácemu tímu, neskôr dva domáce súboje proti Čechom. Pred svetovým šampionátom v domácom prostredí absolvujú aj zápas proti Poliakom a Američanom.„Výkonný výbor verí, že trénerom sa podarí zložiť najsilnejší možný tím, ktorý na májových majstrovstvách sveta v Česku bude tešiť fanúšikov svojimi výkonmi, dá zabudnúť na rozdielnosť názorov v spoločnosti a spojí národ tak, ako sa mu to v minulosti viackrát podarilo," dodal zväz.