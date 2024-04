Slovenskí hokejisti uspeli aj v druhom prípravnom súboji na majstrovstvách sveta, Švajčiarov zdolali 5:3

Vstup do jednotlivých tretín

Posledné slovo mal Kollár

Dve stretnutia proti Nemcom





Medzištátny prípravný zápas výberov mužov - Humenné:

Slovensko - Švajčiarsko 5:3 (1:2, 2:0, 2:1), doplnkové nájazdy: 4:3

Góly: 1. Faško-Rudáš (Golian, Kollár), 21. Lantoši (Okuliar), 22. Faško-Rudáš (Kollár), 44. Lantoši (Okuliar), 60. Kollár (Lantoši) - 3. Kreis (Haas), 14. Le Coultre (Kessler), 58. Moy

Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Jobbágy - Bogdaň, Jedlička (všetci SR), 3150 divákov

Zostavy:

Slovensko: Hlavaj - Grman, Ivan, Bučko, Golian, Brincko, Bačik, Petrovický - Lantoši, Cingel, Okuliar - Faško-Rudáš, Kollár, Takáč - Kukuča, Tamáši, Kašlík - Kusko, Baláž, Hecl

Švajčiarsko: Charlin - Löffel, Kreis, Fora, Berni, Aebischer, Jung, Baragano, Le Coultre - Thürkauf, Haas, Scherwey - Ambühl, Bader, Moy - Lehmann, Nussbaumer, Kessler - Marchon, Heim, Künzle





12.4.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia uspela aj vo svojom druhom prípravnom súboji pred májovými majstrovstvami sveta. Zverenci trénera Craiga Ramsayho nadviazali na štvrtkový triumf nad Švajčiarmi 3:0 a v piatok opäť v Humennom zdolali rovnakého súpera 5:3.V 78. vzájomnom súboji dosiahli Slováci 33. víťazstvo, okrem toho majú na svojom konte aj sedem remíz a 39-krát zvíťazili Švajčiari. Slovenskí hokejisti si v tejto sezóne pripísali siedmy triumf bez prerušenia, v aktuálnom ročníku z deviatich stretnutí triumfovali osemkrát.V piatok slovenskému výberu vyšiel vstup do jednotlivých tretín. V prvej už v 51. sekunde otvoril skóre duelu Martin Faško-Rudáš , ale v úvodnej dvadsaťminútovke súper otočil zásluhou zásahov Samuela Kreisa a Simona Le Coultreho. Na začiatku druhej časti už v 48. sekunde vyrovnal Róbert Lantoši a o ďalších 17 sekúnd neskôr na 3:2 upravil opäť Faško-Rudáš.Aj Lantoši pridal druhý presný zásah v zápase, keď v 44. minúte zvýšil vedenie slovenského výberu na 4:2. Za Švajčiarov síce dve minúty pred koncom skorigoval v presilovke a počas hry bez brankára Tyler Moy.No posledné slovo mal Andrej Kollár a 59 sekúnd pred treťou sirénou spečatil triumf Slovákov. Za zmienku stojí skutočnosť, že slovenský brankár Samuel Hlavaj dostal od rozhodcov dva menšie tresty v tretej tretine - jeden za podrazenie a druhý za hákovanie."Aj trénerovi súpera som povedal, že prvá tretina bola asi najrýchlejšia, akú som kedy videl. Súper hral tvrdo a rýchlo, bol ako búrka. Z oboch strán to bol veľmi dobrý zápas. Po prvej časti sme toho nemali veľa čo meniť, ale musíme vyhrávať viac súbojov. Chceme hrať rýchlo, ale súper hral fakt rýchlo a bol lepší. Stále budujeme tím, ale vždy, keď hráme zdoláme Švajčiarov, tak to hráčom dodá sebavedomie," povedal v prenose JOJ Plus tréner Craig Ramsay.Počas nasledujúceho týždňa absolvujú Slováci dve stretnutia proti Nemcom (18. a 20. apríla v Kaufbeurene a Augsburgu). Ďalšie zápasy pred odchodom do Česka (10. - 26. mája) ich čakajú už len doma.V Trenčíne a Bratislave si zmerajú sily s Čechmi (26. a 27. apríla), v Žiline na nich čaká súboj proti Poliakom (3. mája) a generálkou na svetový šampionát bude bratislavský duel proti Američanom (7. mája). Na MS sa slovenskí hokejisti predstavia v základnej skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.