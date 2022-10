Je to definitívne. Kolíkovej súdnu mapu nový minister odloží, obáva sa znefunkčnenia súdov

Účinnosť súdnej mapy odložia

Preraďovanie sudcov na nové súdy

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vytvorenie dodatočného časového priestoru pre riadnu implementáciu súdnej mapy je významný míľnik v snahe uviesť do života dôležitú justičnú reformu.Zároveň je nevyhnutný na lepšiu prípravu celej reformy a zníženie rizík, ktoré by inak mohli ohroziť dobré ciele reformy. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR Schváleniu návrhu účinnosti na úrovni vlády SR predchádzalo podrobné vyhodnotenie stavu prípravných prác a hĺbkové konzultácie so všetkými zainteresovanými. Na potrebe posunúť účinnosti prijatých zákonov je všeobecná odborná zhoda.„Pevne verím, že nami navrhované riešenia získajú podporu aj na úrovní Národnej rady SR, vďaka čomu budeme môcť reformu zodpovedne pripraviť tak, aby slúžila v prospech ľudí a spravodlivosti,“ reagoval po rokovaní vlády SR minister spravodlivosti Viliam Karas Okrem vytvorenia dodatočného časového priestoru na praktickú prípravu reformy je súčasťou schváleného riešenia aj vyjasnenie procesu preraďovania sudcov na novovzniknuté súdy a pracoviská, aby bol čo najviac rešpektovaný princíp dobrovoľnosti a práva na zákonného sudcu.Návrh zákona bol podrobne prekonzultovaný aj v súvislosti so záväzkami SR vo vzťahu k Plánu obnovy. Vďaka dodatočnému časovému priestoru na poctivú implementáciu reformy budú môcť byť tieto záväzky riadne a včas splnené.Vláda na stredajšom rokovaní schválila posun termínu implementácie reformy súdnej mapy z 1. januára 2023 na 1. júna 2023. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra spravodlivosti Viliama Karasa nevyhnutná na lepšiu prípravu reformy a zníženie rizík, ktoré by mohli ohroziť dobré ciele reformy.