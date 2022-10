Na Rusko sa zvyšuje tlak, odborníci preskúmajú ich použité drony na Ukrajine

povedal podľa spravodajského portálu Sky News Price.

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko čelí v Organizácii Spojených národov (OSN) rastúcemu tlaku pre údajnú kúpu dronov z Iránu. Spojené štáty, Francúzsko a Spojené kráľovstvo spoločne vyjadrili v tejto súvislosti „vážne obavy".Hovorca amerického ministerstva zahraničia Ned Price na stretnutí Bezpečnostnej rady OSN v stredu povedal, že existuje mnoho dôkazov o používaní daných bezpilotných lietadiel pri útokoch na ukrajinských civilistov a kritickú civilnú infraštruktúru. „Nebudeme váhať použiť naše sankcie a iné vhodné nástroje na všetkých, ktorí sú zapojení do týchto transferov,"Ukrajina obvinila Irán z porušovania zákazu Bezpečnostnej rady OSN týkajúceho sa transferu dronov schopných letieť 300 kilometrov. Tiež pozvala odborníkov, aby preskúmali drony, ktoré skončili na jej území. Irán aj Rusko sa nevyjadrujú o pôvode dronov. Námestník ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij pohrozil, že Rusko by mohlo prehodnotiť spoluprácu s organizáciou, ak by poslala na Ukrajinu odborníkov na inšpekciu daných strojov.Tiež novinárom povedal, že nie je optimistický, čo sa týka obnovenia dohody o exporte obilia a hnojív z ukrajinských čiernomorských prístavov.