Je to podpísané, Veľkú cenu Rakúska uvidia fanúšikovia formuly 1 v Spielbergu minimálne do roku 2030

Spielberg zaplavuje oranžová farba

Prvé preteky boli v roku 1963

2.7.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia motoristickej formuly 1 v nedeľu predĺžili zmluvu s organizátormi Veľkej ceny Rakúska o ďalšie tri roky, čo znamená, že uvedené podujatie sa v kalendári seriálu udrží minimálne do roku 2030.Uvedené rozhodnutie pritom prichádza iba niekoľko mesiacov po tom, ako okruh podpísal štvorročnú zmluvu do roku 2027, čo len podčiarkuje skutočnosť, že Veľká cena Rakúska patrí k najpopulárnejším dejiskám pretekov F1.Okruh v Spielbergu každoročne zaplavia desaťtisíce holandských fanúšikov odetí v oranžových farbách, aby sledovali hviezdneho pretekára zo svojej krajiny - úradujúceho svetového šampióna Maxa Verstappena Dvadsaťpäťročný pilot jazdí v tíme Red Bull, ktorého domovským okruhom je práve Spielberg.„Preteky v Rakúsku sú veľmi obľúbené u pretekárov a všetkých našich fanúšikov,“ povedal prezident F1 Stefano Domenicali . „Tešíme sa na mnoho ďalších rokov vzrušenia a akcie, ktoré sú pred nami.“Rakúsko s prestávkami organizuje preteky F1 od roku 1963, pričom Red Bull Ring je v kalendári nepretržite od roku 2014.V rokoch 2020 a 2021 poznačených pandémiou koronavírusu zaradilo vedenie F1 do programu až dve podujatia na okruhu v Spielbergu, to druhé pod názvom Veľká cena Štajerska.