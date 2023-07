Mbappé zrejme neprestúpi do Realu Madrid ani toto leto, problémom sú peniaze

Mbappé nepredĺži zmluvu s PSG

Obavy o finančnú stabilitu klubu

2.7.2023 (SITA.sk) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa s najväčšou pravdepodobnosťou ani toto leto nestane hráčom španielskeho klubu Real Madrid Ako referuje web denníka Marca, 24-ročný hráč parížskeho Saint-Germain požaduje 240 miliónov eur v prípade, že by pred začiatkom nasledujúcej sezóny 2023/2024 prestúpil do iného klubu."To momentálne znemožňuje prestup do Realu Madrid," tvrdí Marca.Mbappé je už tretí rok po sebe stredobodom prestupového trhu. Nedávno listom informoval predstaviteľov PSG, že neplánuje využiť opciu v kontrakte a nepredĺži súčasnú zmluvu platnú do 30. júna 2024. Zároveň sa vyjadril, že v parížskom mužstve chce zostať aj v budúcej sezóne.Parížski funkcionári si však uvedomujú, že ak chcú mať z Mbappého prípadného odchodu nejaký ekonomický prospech, budú ho musieť predať počas aktuálneho prestupového obdobia.Ľudia v Reale Madrid sa domnievajú, že Mbappé sa stal väzňom peňazí. Ak by sa hráč jedného dňa predsa len stal hráčom "bieleho baletu", jeho príjem by bol výrazne nižší ako mzda, ktorú poberá v Paríži."Funkcionári Realu Madrid neveria, že získajú Mbappého toto leto, a že ho podpíšu jedine po tom, ako s nimi od 1. januára 2024 bude môcť rokovať," tvrdí Marca.Zdroje z prostredia klubu pre denník taktiež uviedli, že Mbappé tento rok v lete nepríde na Štadión Santiaga Bernabéua."Zostávajú akurát pochybnosti o tom, či bude táto absencia hlavného útočníka v zostave prvého tímu dočasná, alebo či príde nejaký ďalší hráč," uvádza Marca a tvrdí, že v madridskom klube sa napriek priaznivej ekonomickej situácii príliš nechcú púšťať do veľkých transakcií, pretože predstavitelia "Los Blancos" sa naďalej obávajú o finančnú stabilitu klubu.