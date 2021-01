Je to potvrdené. Bratislava je v hre o organizáciu MS v hokeji 2021 spolu s Rigou

SZĽH s IIHF ešte nediskutoval

Bublinu by vedeli vytvoriť

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník SR pre šport Ivan Husár v stredu večer potvrdil, že Slovensko je v hre o spoluorganizáciu hokejových majstrovstiev sveta po boku lotyšskej Rigy na prelome mája a júna.Pôvodne mali šampionát hostiť Riga aj bieloruský Minsk, ale Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v pondelok Bielorusom odobrala právo podieľať sa na organizácii turnaja.Prezident IIHF informoval, že možnosti na konanie MS 2021 sú tri - turnaj bude hostiť len Lotyšsko, alebo Riga bude šampionát organizovať po boku dánskeho Herningu či slovenskej Bratislavy. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) akékoľvek diskusie s IIHF o tejto téme doteraz nepotvrdil.Podľa Husára od utorka rokuje predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan, ktorý je tiež riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ), so zástupcami IIHF aj mestom Bratislava."Je však záujemca aj z Dánska. Usporiadanie jednej skupiny MS v Bratislave je však reálne. Koaličné rokovania o tejto téme ešte neprebehli. Je to veľmi čerstvé, ale bublina by sa na ZŠ Ondreja Nepelu vytvárala veľmi dobre, pretože štadión je spojený s hotelom," prezradil v stredu popoludní Ivan Husár počas tlačovej konferencie o finančnej podpore športu, TK sa konala priamo pred bratislavským Zimným štadiónom Ondreja Nepelu.Na Slovensku sa konali zatiaľ ostatné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, v máji 2019 ich spolu s Bratislavou hostili aj Košice. Predtým sa hokejové MS konali v SR aj v roku 2011.Šampionát v máji 2020 vo Švajčiarsku zrušila IIHF kvôli pandémii koronavírusu.