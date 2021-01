Tím Bratislava Capitals posilní bieloruský útočník s veľkými skúsenosťami Sergej Kosticyn

Stovky kvalitných zápasov

Nehral dlhšiu dobu

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský účastníka nadnárodnej Ice Hockey League tím iClinic Bratislava Capitals získal do svojho kádra skúseného bieloruského útočníka Sergeja Kosticyna.Ako informuje bratislavský klub na svojom facebooku, debutovať v bratislavskom družstve by mohol v budúcotýždňovom súboji na ľade rakúskeho Villachu.Tridsaťtriročný Sergej Kosticyn v minulosti odohral v zámorskej NHL spolu 353 duelov základnej časti s bilanciou 67 gólov a 109 asistencií, v play-off pridal 40 štartov a 15 bodov (4+11).V NHL hral za Montreal Canadiens Nashville Predators . Skúsenosti zbieral aj v KHL v Diname Minsk, Avangarde Omsk či tíme Ak Bars Kazaň."Do tímu prichádza hráč s veľkými skúsenosťami z NHL a KHL, práve tie rozhodujú v zlomových momentoch zápasu. Sergej Kosticyn patrí k najlepším bieloruským hráčom v histórii. Vieme, že mal problémy s chrbtom, absolvoval operáciu a nehral dlhšiu dobu. Je to profesionál, hladný po kvalitnom hokeji. Verím že k nám príde pripravený a motivovaný pomôcť v boji o play-off," informoval generálny riaditeľ bratislavského klubu Dušan Pašek Kosticyn sa už nachádza a Slovensku a čaká ho povinná karanténa.Príchod skúseného Bielorusa si vyžiadal aj ďalšiu zmenu v bratislavskom kádri, ktorý opustil iný útočník Adam Lapšanský