JE TO TU: O záchrane chlapcov z jaskyne v Thajsku VZNIKNE FILM

Lekári uviedli, že všetkých 13 zachránených je zdravých po fyzickej aj duševnej stránke. Chlapci pribrali v priemere okolo troch kilogramov, odkedy ich vyviedli z jaskyne, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Traja z dvanástich vyslobodených mladých thajských futbalistov sedia na posteliach v nemocničnej izbe v Mae Sai v thajskej provincii Čiang Rai 11. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na videosnímke z 3. júla 2018 thajský záchranár pomáha zranenému chlapcovi v jaskyni v Thajsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pátranie po 12 mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi komplikuje silný a vytrvalý dážď. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 11. septembra (TASR) - Príbeh zachránených thajských chlapcov zo zatopenej jaskyne sa dostane na plátna kín. Dramatické chvíle unikátnej záchrannej akcie 12 mladých futbalistov a ich trénera spracuje filmová spoločnosť De Warrenne Pictures so sídlom v Bangkoku, oznámil v utorok jej predstaviteľ.Od ich úspešného vytiahnutia z jaskyne Tcham Luang pred dvoma mesiacmi sa spustil masívny záujem médií o filmové spracovanie tejto témy, ako aj o získanie kontraktu na knižné publikácie. Film s názvom "Jaskyňa" začnú nakrúcať v novembri, režisérom bude Tom Waller, informovala stanica France 24.Bezprostredne po záchrane chlapcov úrady uvalili úplný zákaz na spravodajstvo, obávajúc sa o duševné zdravie chlapcov. Tieto snahy však postupne zlyhali, keďže televízne stanice naliehali na to, aby mohli s mladými hrdinami urobiť rozhovor. Rozličné mediálne podujatia organizuje i vojenská junta.Záchranná operácia chlapcov, ktorí si do jaskyne spravili výlet po futbalovom tréningu, upútala pozornosť celého sveta, a prispeli k nej mnohí domáci i zahraniční experti na potápanie. Chlapcov našli po 11 dňoch bez jedla na skalnom výčnelku po tom, ako ich povodeň prinútila postupovať hlbšie do útrob jaskyne.