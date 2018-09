Piloti a stewardi Ryanairu v Nemecku chystajú v stredu štrajk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecké odborové zväzy vyzývajú pilotov a palubných sprievodcov nízkonákladových aerolínií Ryanair v krajine, aby sa v stredu (12.9.) zúčastnili na jednodňovom štrajku. Dôvodom je nedostatočne uspokojivá ponuka vedenia v otázke miezd aj pracovných podmienok.Odborová organizácia Vereinigung Cockpit (VC) vyzvala pilotov, aby sa pridali k štrajku, ktorý sa začína v stredu skoro ráno o 3. h SELČ. K výzve sa pripojil aj odborový zväz ver.di, ktorý zastupuje palubný personál.Odborári oznámili štrajk v pondelok (10.9.) večer. Spoločnosť Ryanair v utorok naliehala na pilotov, aby nastúpili do práce s argumentom, že im už ponúkli lepšie zmluvy a mzdy, preto nie je dôvod na ďalšie rušenie letov.Minulý mesiac piloti írskej spoločnosti Ryanair z viacerých európskych krajín vyhlásili štrajk, ktorý prinútil vedenie najväčších nízkonákladových aerolínií zrušiť 400 letov.Ryanair uviedol, že sa pokúsi uskutočniť všetky lety v Nemecku podľa letového poriadku, ale zároveň ponúkol cestujúcim možnosť presunúť si bez poplatku lety na iný deň medzi štvrtkom a nedeľou (13. a 16.9.). Vedenie leteckej spoločnosti ostro kritizovalo plánovaný štrajk a upozornilo, žeNadchádzajúci štrajk bude prvou spoločnou akciou pilotov a palubných sprievodcov írskych aerolínií v Nemecku. Uviedol to hovorca Vereinigung Cockpit Markus Wahl. Ryanair zamestnáva v Nemecku zhruba 400 pilotov a 1000 palubných sprievodcov. Väčšina z nich by mohla vstúpiť do štrajku, dodal.Nemecké lietadlá predstavujú približne jednu desatinu flotily Ryanairu.V auguste čelili aerolínie štrajkom pilotov a palubných sprievodcov v Taliansku, Portugalsku, Španielsku, Belgicku, Švédsku, Holandsku a Nemecku. Aerolíniám sa nedávno podarilo dosiahnuť dohodu s írskym zväzom pilotov a aj talianska asociácia pilotov ANPAC pred dvoma týždňami hlasovala za schválenie kolektívnej zmluvy.