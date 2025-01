Je úplne legitímne, aby opozícia zozbierala podpisy na zvolanie schôdze na vyslovenie nedôvery vláde, tvrdí Pellegrini

Štandardná práca opozície

Zbieranie podpisov

14.1.2025 (SITA.sk) - Je úplne legitímne, aby opozícia zozbierala podpisy na zvolanie schôdze na vyslovenie nedôvery vláde. Myslí si to prezident Peter Pellegrini , uviedol to pre médiá počas svojej zahraničnej cesty v Taliansku. Pripomenul, že to robili i členovia súčasnej koalície, keď boli v minulosti v opozícii.„Z môjho pohľadu ide o štandardnú parlamentnú prácu opozície, ktorá musí v určitých momentoch reagovať až návrhom nielen na odvolanie člena vlády, ale celej vlády," vyjadril sa.Poznamenal, že opozícii trvalo dlhší čas, kým sa dokázala zjednotiť na zvolaní schôdze. Je ale toho názoru, že v parlamente nie sú pomery na to, aby súčasná vláda padla.„Na základe tejto výzvy si nechystám žiadny scenár, pretože nepredpokladám, že nejaký budem po tejto schôdzi potrebovať," reagoval na otázku, či má pripravený krízový scenár pre prípad pádu vlády.Opozícia avizovala podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica . Na návrhu sa zhodli všetky subjekty opozície, od hnutia Progresívne Slovensko , cez Kresťanskodemokratické hnutie a stranu Sloboda a Solidarita , až po poslanecký klub hnutia Slovensko Pripojil sa i poslanec Ľubomír Galko , ktorý je členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati Na spoločnej tlačovej besede predstaviteľov opozičných strán šéf progresívcov Michal Šimečka uviedol, že podpisy zozbierajú a návrh podajú v najbližších dňoch. Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že sa schôdze zúčastní a koaličným poslancom odporučí, aby zaistili uznášaniaschopnosť parlamentu.