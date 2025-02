Je vaša pečeň v ohrození? Rozpoznajte mýty, ktoré môžu zničiť vaše zdravie

Mýtus č. 1: MASLD postihuje iba obéznych ľudí

Mýtus č. 2: MASLD je len mierne stukovatenie pečene a nie je nebezpečné

Mýtus č. 3: MASLD je zriedkavé ochorenie

Mýtus č. 4: MASLD sa dá diagnostikovať len pri zjavnom poškodení pečene

Mýtus č. 5: Liečbu MASLD zabezpečí iba medicína

Mýtus č. 6: MASLD je neliečiteľné

Mýtus č. 7: MASLD je problémom iba starších ľudí

Pečeni pomôžu aj fosfolipidy

Poznáte DASH diétu?



Ovocia



Zeleniny



Celozrnných výrobkov



Orechov, semienok a strukovín



Nízkotučných mliečnych výrobkov.





27.2.2025 (SITA.sk) -Hoci sa o MASLD hovorí stále viac, mnohé fakty zostávajú zahalené mýtmi. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na najčastejšie omyly a pravdy, ktoré vás možno prekvapia. Zistite, čo skutočne ohrozuje vašu pečeň a ako môžete predísť vážnym komplikáciám.Začnime tým, žeje jedným z najčastejších príčin ochorení v západných (priemyselne vyspelých) krajinách. Súvisí to najmä so stravovacími návykmi a celkovo životným štýlom. Naše telo nebolo stavané na rýchle občerstvenie, polotovary a sedavý pracovný štýl. A rozvoj MASLD ovplyvňujú predovšetkým prejedanie sa a s ním spojená obezita. Problémy s výživou u pacientov s týmto ochorením zahŕňajú nadmerný príjem energie, sacharidov a nedostatok polynenasýtených mastných kyselín, vitamínov a minerálov.Jej výskyt sa zvyšuje spolu s rastúcim výskytom obezity. No i keď väčšina prípadov MASLD súvisí s nadváhou, ochorenie sa môže vyvinúť aj pri zdravej hmotnosti.MASLD je dlhodobé ochorenie spôsobené príliš veľkým množstvom tuku v pečeni a úzko súvisí s nadváhou, no i diagnózami ako sú cukrovka 2. typu a ochorenia srdca.Pozrime sa na najčastejšie mýty a fakty o tomto ochorení.Hoci obezita je hlavným rizikovým faktorom pre vznik MASLD, nie je jediným. Toto ochorenie sa môže vyskytnúť aj u ľudí s normálnou hmotnosťou (tzv. štíhla MASLD), najmä ak majú iné metabolické problémy, ako inzulínová rezistencia, cukrovka typu 2 alebo vysoký cholesterol. Preto je dôležité, aby sa o MASLD hovorilo v kontexte celkového zdravia, nielen telesnej hmotnosti.MASLD môže začať ako neškodné stukovatenie pečene, no ak sa nelieči, môže postupovať do závažných štádií, ako je nealkoholická steatohepatitída (NASH), fibróza a dokonca cirhóza pečene. Vážne poškodenie pečene môže viesť k zlyhaniu pečene alebo rakovine.MASLD je najčastejšou formou chronického ochorenia pečene na svete. Postihuje asi 30 % svetovej populácie, čo z neho robí globálny zdravotný problém. Výskyt MASLD stále narastá, najmä kvôli nárastu obezity a metabolického syndrómu.Na Slovensku uskutočnila v rokoch 2022 – 2024 Slovenská hepatologická spoločnosť v rámci projektu Sirius skríning nediagnostikovaného chronického ochorenia pečene u dospelej populácie Slovenska. Výsledky boli šokujúce. Z 4538 vyšetrených pacientov má až 2088 (46 %) steatózu pečene. Fibrózu zistili u 454 (10 %) z nich.MASLD často prebieha bez príznakov, a preto sa môže diagnostikovať napríklad na základe preventívnych vyšetrení. Aj diagnostika ochorenia býva často náhodná, napríklad ako vedľajší nález pri vyšetrení iných ťažkostí. Lekári používajú na diagnostiku zobrazovacie metódy, ako ultrazvuk alebo elastografiu, a laboratórne testy na hodnotenie funkcie pečene (AST, ALT, GMT). Veľmi častým nálezom býva aj porucha metabolizmu tukov, či zvýšenie hodnoty glykémie. Včasná diagnostika je kľúčová pre zastavenie progresie ochorenia.Hoci medicínske postupy hrajú dôležitú úlohu, najväčší vplyv na zastavenie a dokonca zvrátenie MASLD má zmena životného štýlu. Zdravá strava, pravidelný pohyb a kontrola hmotnosti sú hlavné piliere liečby. Úpravou životných návykov môže pacient dosiahnuť dramatické zlepšenie stavu pečene.Zníženie prebytočného tuku v pečeni pomáha pri zápaloch, ktoré vedú k cirhóze. Lekár môže pacientovi odporučiť stravovacie plány, ako je stredomorská diéta alebo DASH diéta.Mierna aktivita 30 minút denne počas troch dní v týždni podporuje chudnutie. Chudnutie je účinnou stratégiou na zlepšenie MASLD. Strata aspoň 5 % telesnej hmotnosti sa spája s regresiou steatózy, 7 percentná strata s vymiznutím metabolicky asociovanej steatohepatitídy (MASH) a 10 alebo viac percent s regresiou fibrózy až u 80 % pacientov.MASLD je ochorenie, ktoré sa dá zvrátiť, najmä v počiatočných štádiách. Ak sa pacient riadi odporúčaniami lekárov, môže obnoviť zdravie svojej pečene. Dokonca aj pokročilé štádiá, ako fibróza, sa dajú stabilizovať a spomaliť.MASLD sa dnes vyskytuje u všetkých vekových skupín. Nárast obezity a nezdravého stravovania vedie k tomu, že aj mladí ľudia a deti sú ohrození týmto ochorením. Prevencia by preto mala začínať už od detstva.MASLD je ochorenie, ktoré si zaslúži viac pozornosti, pretože jeho výskyt neustále rastie. Dôležité je rozlišovať mýty od faktov, aby sme mohli lepšie pochopiť toto ochorenie a bojovať proti nemu.Pečeni postihnutej MASLD pritom môžeme pomôcť fosfolipidmi. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a ich užívanie prispieva tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Essentiale® 300 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.je skratka pre Dietary Approaches to Stop Hypertension. Tento stravovací plán bol navrhnutý tak, aby znížil riziko artériovej hypertenzie. Pri dodržiavaní DASH diéty ľudia konzumujú vyššie množstvo draslíka – minerálu pre zdravé srdce. Konzumujú tiež menej sodíka, čo môže znížiť ich krvný tlak a zlepšiť zdravie srdca. Nejde však len o krvný tlak a jeho zlepšenie. DASH diéta pomáha schudnúť a znížiť riziko určitých zdravotných problémov.DASH diéta sa zameriava na konzumáciu zdravých potravín, ktoré nájdete vo svojom obchode s potravinami. Tieto potraviny majú prirodzene vysoký obsah vlákniny, horčíka, draslíka a vápnika a naopak nízky obsah sodíka.Ak budete dodržiavať DASH diétu, budete jesť veľa:MAT-SK-2500014 – 1.0 – Dátum vypracovania 01/2025Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.