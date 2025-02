Sokal/Bartuš/Valihora. Power Trio na turné!

TERMÍNY A MIESTA KONCERTOV

VSTUPENKY

27.2.2025 (SITA.sk) - POWER TRIO združuje medzinárodne uznávaných hudobníkov, ktorí sa pohybujú na špičke globálnej jazzovej scény. Ich hudba je fúziou moderného jazzu, dynamickej improvizácie a energického groove, ktorý spája prvky jazzu, fusion, spolu s virtuozitou a hudobnou súhrou. Od 3. do 7. marca 2025 sa v piatich mestách rozozvučia ich koncerty, plné rytmickej precíznosti a hudobnej chémie na najvyššej úrovni.– NU SPIRIT, 20:00– ZWE, 20:00– REDUTA, 19:00– HOTEL NÁRODNÝ DOM, 19:00– WINTER JAZZFEST OOZI, 20:00(AT) – legendárny saxofonista, ktorý je súčasťou svetovej jazzovej scény už viac ako štyri desaťročia. Spolupracoval s jazzovými ikonami ako Art Blakey, Idris Muhammad, Joe Zawinul, Art Farmer... Jeho jedinečný zvuk a výrazová hĺbka ho radia medzi najvýznamnejších európskych saxofonistov. Sokalove kompozície sú plné melodickej precíznosti, rytmickej komplexnosti a neustáleho hľadania nových hudobných možností.(SK) – virtuózny kontrabasista, basgitarista, skladatel je laureát prestížnej Ceny Ladislava Martoníka (2024), ktorý sa etabloval na európskej hudobnej scéne. Pôsobí vo Viedni a je súčasťou Rakúskej jazzovej scény. Jeho hra je známa pre svoj pevný rytmický groove a precíznu improvizáciu.(SK) – svetovo uznávaný bubeník, organizátor a umelecký riaditeľ One Day Jazz Festivalu, laureát Krištáľového krídla (2023). Jeho technická brilantnosť a schopnosť prepojiť široké spektrum žánrov robia z každého koncertu nezabudnuteľný zážitok. V rámci svojich medzinárodných aktivít organizoval prestížne koncerty Oneness Festivalu v Lincoln Centre a Carnegie Hall v New Yorku.Vstupenky dostupné online v predpredaji (predpredaj.sk) a tiež na mieste v deň koncertu.Nezmeškajte možnosť zažiť na vlastnej koži jazz fusion obohatený o elektronické efekty, v jeho najčistejšej a najenergetickejšej podobe. Zabezpečte si vstupenky čo najskôr a buďte súčasťou tejto jedinečnej hudobnej udalosti.Krátka ukážka projektu a info:Podrobnejsie info na linkoch tu:Informačný servis