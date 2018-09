JE VO FORME: Duda je najlepší strelec Bundesligy, prepísal štatistiky

Ondrej Duda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda prežíva skvelý vstup do sezóny v nemeckej Bundeslige. Ofenzívny stredopoliar Herthy Berlín je so štyrmi gólmi priebežne najlepší strelec celej súťaže.Svoj štvrtý presný zásah zaznamenal v sobotňajšom zápase 4. kola proti Borusii Mönchengladbach, keď v 73. minúte ľavačkou spečatil víťazstvo svojho tímu 4:2. Mohol skórovať aj v úvode duelu, ale v 5. minúte z troch krokov neusmernil hlavou loptu do brány. Duda sa strelecky presadil v troch zápasoch za sebou. Neskóroval len v úvodnom kole proti Norimbergu, ale potom dal dva góly Schalke a po jednom Wolfsburgu a Mönchengladbachu. Podľa analytickej spoločnosti Opta sa Duda stal prvým hráčom v histórii Herthy, ktorý strelil v prvých štyroch kolách bundesligovej sezóny štyri góly.Duda svojimi výkonmi pomohol Herthe k historicky najlepšiemu štartu do Bundesligy. Berlínčania získali desať z dvanástich možných bodov a sú priebežne na druhom mieste za Bayernom Mníchov, ktorý zatiaľ nestratil ani bod.Hertha v súboji s Gladbachom prehrávala 0:1, keď aj vo štvrtom po sebe idúcom zápase odpísal rozhodca proti nej jedenástku a tú premenil Thorgan Hazard. Potom sa však dvakrát presadil Vedad Ibiševič, raz Valentino Lazaro a domáci viedli 3:1. Hostia znížili na rozdiel jedného gólu, ale ich nádej na vyrovnanie zmrazil onedlho Duda a rozjasal 51.852 divákov na Olympijskom štadióne. "Bola to dnes zábava, musíme si tento moment užiť," povedal pre giessener-allgemeine.de tréner Berlínčanov Pál Dárdai.V najbližšom kole sa Hertha predstaví už v utorok 25. septembra na ihrisku Werderu Brémy.