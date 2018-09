NHL: Radovan Bondra sa rozlúčil s kempom Chicaga, sezónu začne v AHL

Na archívnej snímke Radovan Bondra. Foto: Facebook Radovan Bondra Foto: Facebook Radovan Bondra

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 23. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Radovan Bondra ukončil svoje pôsobenie v prípravnom kempe Chicaga Blackhawks. Vedenie klubu NHL v sobotu rozviazalo s 21-ročným krídelníkom skúšobný kontrakt a poslalo ho na farmu do Rockfordu. Súťažnú sezónu by tak mal začať v nižšej zámorskej súťaži American Hockey League (AHL), informoval denník Chicago Sun-Times.Blackhawks urobili cez víkend niekoľko škrtov, do AHL poslali dokopy 11 hráčov a zúžili svoj káder na 33 mien. Bondra v tohtoročnej príprave nedostal šancu ani v jednom zápase "jastrabov". V hlavnom predsezónnom kempe bojoval o riadny kontrakt, čaká naň od roku 2015, v ktorom ho Blackhawks draftovali v 5. kole zo 151. miesta. V minulej sezóne odohral pre zranenie iba 11 duelov (1+0) za tím ECHL Indy Fuel, na jeden zápas nastúpil aj v juniorskej WHL v drese Prince George Cougars.