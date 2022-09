Je vyvolený. Dokáže však skrotiť krvilačné jednorožce?!

Volá sa Skandar a zlodej jednorožcov a zavedie vás do sveta divokých, krvilačných tvorov, ktoré sú ako zombie...

Veľmi zaujímavý námet a celkovo dobrodružný príbeh o chalanovi, ktorý je vyvolený, má nezvyčajné schopnosti, musí prekonávať prekážky a od začiatku vieme, že to on musí všetkých zachrániť. „Je to prvý diel z novej fantasy série, ktorá sa odohráva v ríši divých jednorožcov, elementálnej mágie a nečakaných hrdinov,“ približuje autorka A.F.Steadman vo videu pre slovenských čitateľov:

Skandar Smith má 13 rokov a odjakživa chcel jazdiť na jednorožcoch. Ocitnúť sa v hŕstke vyvolených, ktorí dostanú šancu stáť pri zrode jednorožca a nadviazať s ním celoživotné puto, by bol preňho splnený sen. Lenže vo chvíli, keď má splnenie svojej túžby na dosah, situácia naberie nebezpečný spád.

Najmocnejšieho jednorožca na Ostrove sa zmocní temný a zvrátený nepriateľ. S blížiacou sa hrozbou Skandar odhalí tajomstvo, ktoré by mohlo zmeniť celý svet.

Skandar a zlodej jednorožcov z vydavateľstva Ikar je young adult fantasy, ktoré má spád, stále sa čosi deje, je to svieži a dobre vytvorený svet jednorožcov. K tomu dejová linka o priateľstve, prekonávaní strachov, vyrovnávaní sa s nejakými nezdarmi a (rodinnými) traumami.

Autorka šikovne prepojila tieto dve línie, Skandar je celkom sympatický hrdina, miestami je to naozaj divoká jazda, vzrušujúca a som presvedčený, že fanúšikov tohto žánru to bude baviť.

A záverečné prekvapenie isto navnadí mnohých na pokračovanie, ktoré – ak bude podobne kvalitné, možno ešte lepšie – tak to bude skvelá séria.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Milan Buno, knižný publicista