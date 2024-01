Je známy termín rokovania o novele kompetenčného zákona, oznámil predseda parlamentu Pellegrini

Je známy dátum rokovania

Schválenie procedurálneho návrhu

Rozvoj cestovného ruchu a cykloturistiky

10.1.2024 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) v mene troch poslaneckých klubov strán Smer – sociálna demokracia , Hlas – sociálna demokracia a Slovenskej národnej strany podal návrh na zaradenie vládnej novely kompetenčného zákona do programu aktuálnej 6. parlamentnej schôdze.Poslanci zaradenie bodu odsúhlasili. Zmeny v zákone boli schválené už v decembri uplynulého roku, avšak prezidentka Zuzana Čaputová úpravu nepodpísala a vrátila ju na opätovné prerokovanie do parlamentu. O novele kompetenčného zákona saNovelou sa má zriadiť nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR . Vláda chce posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu, čo by malo významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť v zahraničí priestor pre plynulý rast príjmov tohto sektora.Poslanci zároveň schválili procedurálny návrh predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfa Huliaka (SNS), ktorý navrhoval, aby sa v rozprave k novele kompetenčného zákona postupovalo podľa zákona o rokovacom poriadku, a to tak, aby rozprava k tomuto bodu trvala 12 hodín a nie viac.„Rokovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie a rokovanie o samotnej novele zákona trvalo celkom sedem dní, počas ktorých poslanci vystúpili v rozprave spolu 56-krát, pričom faktických poznámok na ich vystúpenie bolo viac ako 800," odôvodnil svoj návrh Huliak.Nové ministerstvo prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy SR a v oblasti športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR . K jeho úlohám bude patriť aj podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky.Podpora cestovného ruchu je úzko previazaná s rozvojom regiónov Slovenska, malo by to prispieť k vyrovnávaniu rozdielov medzi nimi. Ministerstvo tiež bude podporovať kongresovú turistiku ako ďalší významný zdroj príjmov štátu a miest.