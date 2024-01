Valášek vyzýva ministra Blanára, aby na zahraničnom výbore vysvetlil neodsúdenie dodávky balistických rakiet (video)

Medzinárodná hanba

Odsúdenie použitia balistických rakiet

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dôkazy od Bezpečnostnej rady OSN

10.1.2024 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu a podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Tomáš Valášek iniciuje zvolanie mimoriadnej schôdze zahraničného parlamentného výboru. Dôvodom je, že Slovensko neodsúdilo dodávky balistických rakiet Rusku zo strany Severnej Kórei. Smer-SD ) sa podľa poslanca musí za svoje konanie zodpovedať. U Valáška totiž neobstojí argument, že Blanár list nepodpísal preto, lebo nevidel dostatok dôkazov.„Naša vláda je v absurdnej situácii, že odmieta vojenskú pomoc obeti agresie, Ukrajine, ale v podstate svojím mlčaním schvaľuje vojenskú pomoc totalitnej Severnej Kórei vojskám ruského agresora," tvrdí Valášek, ktorý takéto konanie nazval medzinárodnou hanbou. Dodáva, že keď sa v útoku na demokratickú krajinu spoja „ruský a severokórejský diktátor", väčšia časť slobodných štátov ich agresiu odsúdia.„Jediné výnimky spomedzi členských krajín NATO EÚ ? Slovensko, Maďarsko a Turecko. Iba vlády Fica, Orbána Erdogana si odmietli vybrať medzi diktatúrou a demokraciou, slobodným svetom a tým totalitným, agresorom a obeťou," uviedol poslanec.Použitie severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine odsúdi Slovensko vtedy, keď budú o tom predložené jasné dôkazy. Povedal to dnes premiér Robert Fico Smer-SD ) v rozhovore pre Joj 24.„Ja som suverénny politik, ja nepodpíšem hocičo. Dajte nám dôkazy, zahlasujeme. A nie na základe nejakého papiera, ktorý nám pošlú,“ vyhlásil Fico. Dodal, že je hrdý na ministerstvo zahraničných vecí za to, že zaujalo suverénny postoj.„V piatok nám doručili nejaký návrh Spojených štátov amerických o tom, že nejaké balistické rakety boli použité na Ukrajine a my ho automaticky máme podpísať?“ povedal Fico.Premiér súhlasí s tým, že medzinárodné právo zakazuje použitie takýchto zbraní, žiada však dôkazy od Bezpečnostnej rady OSN . Poukazuje na to, že USA v minulosti tvrdili aj to, že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia.