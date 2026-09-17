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Jeden človek Ružomberok nezachráni. Ale 12 už áno.
Tagy: PR Ružomberok
Ružomberok má všetko, z čoho by mohlo byť dobre fungujúce a živé mesto. Má hory, vodu, univerzitu, nemocnicu, športovú tradíciu aj Vlkolínec. Napriek tomu z mesta odchádzajú ľudia, centrum ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Ružomberok má všetko, z čoho by mohlo byť dobre fungujúce a živé mesto. Má hory, vodu, univerzitu, nemocnicu, športovú tradíciu aj Vlkolínec.
Napriek tomu z mesta odchádzajú ľudia, centrum stráca život a mnohé problémy sa roky presúvajú z jedného volebného obdobia do druhého. Teraz sa dalo dokopy dvanásť ľudí z rôznych oblastí s jediným cieľom – hľadať konkrétne riešenia pre mesto, v ktorom žijú.
Jednou z najväčších tém je centrum. Mohlo by vzniknúť skutočné námestie s bývaním, obchodmi, službami a podzemným parkovaním. Nové centrum má byť jedným z projektov, ktoré by mestu vrátili život.
Spoločným menovateľom je pritom jednoduchá otázka: ako dostať do Ružomberka ľudí, prácu a život? Zostať v meste sa dá vtedy, keď je kde bývať, ako sa dostať do práce, kde zaparkovať a kde tráviť voľný čas. A keď rodina vie, že jej deti majú dobrú školu, dostupnú zdravotnú starostlivosť a starí rodičia sociálne služby.
Práve preto sa dvanásť ľudí spojilo a pozerá sa na mesto ako na jeden celok. Každý sa venuje oblasti, v ktorej má skúsenosti, od strategického rozvoja a financií, urbanizmu a dopravy až po bývanie, šport, zdravotníctvo, školstvo, kultúru či komunálne služby. Cieľom je, aby jednotlivé riešenia na seba nadväzovali.
S odchodom ľudí súvisí aj bývanie. Mladá rodina potrebuje nielen prácu, ale aj dostupný byt. V meste pritom existujú nevyužité pozemky aj priamo v centre. Nové bytové domy sa počítajú napríklad na Považskej, Antona Bernoláka, Scota Viatora či v lokalite Námestia Stred. Myslí sa aj na sociálne bývanie.
Každodenným problémom je parkovanie. Menej zón, jasnejšie pravidlá a dlhodobá vízia parkovania, ciest a cyklotrás majú byť súčasťou zmeny. Rovnako bezpečnosť si vyžaduje lepšiu spoluprácu mestskej a štátnej polície, účinnejší kamerový systém a dôslednejší postup proti drogám a kriminalite.
Dôležitá je aj kvalita života. Seniori potrebujú komunitný dom na Bernolákovej, mesto musí posilniť sociálne služby a hľadať riešenie pre návrat detskej ambulantnej pohotovosti. V školstve má optimalizácia kapacít uvoľniť peniaze na moderné učebne, digitalizáciu a vybavenie.
Potenciál má Ružomberok aj v športe a cestovnom ruchu. Národné basketbalové centrum s multifunkčnou halou, lepšie športoviská, Malinô Brdo či Vlkolínec sú príklady projektov, ktoré môžu prilákať ľudí a podporiť život v meste.
A potom sú tu každodenné veci: čistota, kosenie, odpad, stav verejných priestorov či rýchlosť vybavovania podnetov. Aj tie rozhodujú o tom, ako obyvatelia mesto vnímajú. Riešením má byť modernejší systém komunálnych služieb a jednoduchšia komunikácia s mestom cez mobilnú aplikáciu.
Za touto mozaikou problémov a riešení stojí konkrétna dvanástka: Miroslav Zuberec (strategický rozvoj a financie), Tomáš Klopta (bezpečnosť a štátna správa), Robert Dúbravec (urbanizmus a architektúra), Peter Rázga (doprava), Peter Štupák (šport), Peter Letavay (zdravotníctvo, sociálna oblasť a životné prostredie), Martin Hromada (kultúra a cestovný ruch), Robert Kolár (školstvo), Miroslav Kerdík (bytová politika), Ľuboš Koreň (transparentná samospráva a mestské časti), Roman Zach (komunálne služby) a Alžbeta Biel (komunity, mestské časti).
Ich predstava lepšieho Ružomberka nestojí na jednom človeku, ale na silnom odbornom tíme, ktorý dokáže spolupracovať. "Jeden človek nezachráni Ružomberok. Ružomberok zmení tím odborníkov, ktorí dokážu spolupracovať a prinášať konkrétne výsledky."
Či sa z tejto predstavy podarí urobiť skutočnú zmenu, ukáže čas. Nové je už teraz to, že dvanásť ľudí sa spojilo okolo predstavy, že Ružomberok potrebuje menej súboja o jednotlivcov a viac konkrétnych riešení pre celé mesto.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jeden človek Ružomberok nezachráni. Ale 12 už áno. © SITA Všetky práva vyhradené.
Napriek tomu z mesta odchádzajú ľudia, centrum stráca život a mnohé problémy sa roky presúvajú z jedného volebného obdobia do druhého. Teraz sa dalo dokopy dvanásť ľudí z rôznych oblastí s jediným cieľom – hľadať konkrétne riešenia pre mesto, v ktorom žijú.
Jednou z najväčších tém je centrum. Mohlo by vzniknúť skutočné námestie s bývaním, obchodmi, službami a podzemným parkovaním. Nové centrum má byť jedným z projektov, ktoré by mestu vrátili život.
Spoločným menovateľom je pritom jednoduchá otázka: ako dostať do Ružomberka ľudí, prácu a život? Zostať v meste sa dá vtedy, keď je kde bývať, ako sa dostať do práce, kde zaparkovať a kde tráviť voľný čas. A keď rodina vie, že jej deti majú dobrú školu, dostupnú zdravotnú starostlivosť a starí rodičia sociálne služby.
Práve preto sa dvanásť ľudí spojilo a pozerá sa na mesto ako na jeden celok. Každý sa venuje oblasti, v ktorej má skúsenosti, od strategického rozvoja a financií, urbanizmu a dopravy až po bývanie, šport, zdravotníctvo, školstvo, kultúru či komunálne služby. Cieľom je, aby jednotlivé riešenia na seba nadväzovali.
S odchodom ľudí súvisí aj bývanie. Mladá rodina potrebuje nielen prácu, ale aj dostupný byt. V meste pritom existujú nevyužité pozemky aj priamo v centre. Nové bytové domy sa počítajú napríklad na Považskej, Antona Bernoláka, Scota Viatora či v lokalite Námestia Stred. Myslí sa aj na sociálne bývanie.
Každodenným problémom je parkovanie. Menej zón, jasnejšie pravidlá a dlhodobá vízia parkovania, ciest a cyklotrás majú byť súčasťou zmeny. Rovnako bezpečnosť si vyžaduje lepšiu spoluprácu mestskej a štátnej polície, účinnejší kamerový systém a dôslednejší postup proti drogám a kriminalite.
Dôležitá je aj kvalita života. Seniori potrebujú komunitný dom na Bernolákovej, mesto musí posilniť sociálne služby a hľadať riešenie pre návrat detskej ambulantnej pohotovosti. V školstve má optimalizácia kapacít uvoľniť peniaze na moderné učebne, digitalizáciu a vybavenie.
Potenciál má Ružomberok aj v športe a cestovnom ruchu. Národné basketbalové centrum s multifunkčnou halou, lepšie športoviská, Malinô Brdo či Vlkolínec sú príklady projektov, ktoré môžu prilákať ľudí a podporiť život v meste.
A potom sú tu každodenné veci: čistota, kosenie, odpad, stav verejných priestorov či rýchlosť vybavovania podnetov. Aj tie rozhodujú o tom, ako obyvatelia mesto vnímajú. Riešením má byť modernejší systém komunálnych služieb a jednoduchšia komunikácia s mestom cez mobilnú aplikáciu.
Za touto mozaikou problémov a riešení stojí konkrétna dvanástka: Miroslav Zuberec (strategický rozvoj a financie), Tomáš Klopta (bezpečnosť a štátna správa), Robert Dúbravec (urbanizmus a architektúra), Peter Rázga (doprava), Peter Štupák (šport), Peter Letavay (zdravotníctvo, sociálna oblasť a životné prostredie), Martin Hromada (kultúra a cestovný ruch), Robert Kolár (školstvo), Miroslav Kerdík (bytová politika), Ľuboš Koreň (transparentná samospráva a mestské časti), Roman Zach (komunálne služby) a Alžbeta Biel (komunity, mestské časti).
Ich predstava lepšieho Ružomberka nestojí na jednom človeku, ale na silnom odbornom tíme, ktorý dokáže spolupracovať. "Jeden človek nezachráni Ružomberok. Ružomberok zmení tím odborníkov, ktorí dokážu spolupracovať a prinášať konkrétne výsledky."
Či sa z tejto predstavy podarí urobiť skutočnú zmenu, ukáže čas. Nové je už teraz to, že dvanásť ľudí sa spojilo okolo predstavy, že Ružomberok potrebuje menej súboja o jednotlivcov a viac konkrétnych riešení pre celé mesto.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jeden človek Ružomberok nezachráni. Ale 12 už áno. © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Ružomberok
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