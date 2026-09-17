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17. septembra 2026
Ulrich Schmid-Maybach prinesie príbeh štvrtého Maybachu na Medzinárodný kongres rodinných firiem – VIDEO, FOTO
Rodina Maybach už nevlastní pôvodný podnik, no odkaz, hodnoty a know-how pokračujú v nových formách. Ulrich Schmid-Maybach, člen štvrtej generácie rodiny
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17.9.2026 (SITA.sk) - Rodina Maybach už nevlastní pôvodný podnik, no odkaz, hodnoty a know-how pokračujú v nových formách.
Ulrich Schmid-Maybach, člen štvrtej generácie rodiny Maybach a prezident nadácie The Wilhelm & Karl Maybach Foundation, príde na Slovensko, aby vystúpil na siedmom ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem. Podujatie sa uskutoční 17. a 18. septembra 2026 v Château Bela a zameria sa na tému budovania odkazu a nástupníctva v rodinných firmách.
Ulrich Schmid-Maybach je významnou osobnosťou v oblasti rodinného podnikania a jeho rodinný príbeh prináša unikátny pohľad na generačnú kontinuitu. Rodina Maybach už nevlastní pôvodný podnik, no odkaz, hodnoty a know-how pokračujú v nových formách. „Vlastníctvo sa môže preniesť za jeden deň, ale reputácia, hodnoty a autenticita sa budujú celé generácie," zdôraznil Schmid-Maybach.
Podľa neho nástupníctvo v rodinnom podniku nie je iba právna alebo finančná záležitosť, ale komplexný ľudský proces zahŕňajúci dôveru, schopnosti a očakávania. Rodiny by si mali klásť otázky o sile a relevancii podniku, ako aj o záujme a pripravenosti ďalšej generácie prevziať vedenie.
Jednou z hlavných tém kongresu bude tiež budovanie reziliencie rodinných podnikov, čo podľa Eriky Madari Matwij, zakladateľky Inštitútu Rodinného Biznisu, nie je automatické dedičstvo, ale sila a puto, ktoré sa musia pestovať naprieč generáciami.
Program otvorí Erika Madari Matwij spolu s Giorgiom Coluttom, majiteľom trojgeneračného talianskeho vinárstva, ktorí predstavia tému o budúcnosti rodinných firiem, ak ďalšia generácia neprejavuje záujem o ich prevzatie.
Octavian Pilati, nástupca aristokratickej rodiny a zakladateľ The Antifragile Family®, sa zameria na osobnú cestu nástupcu a zodpovednosť za rodinný odkaz. Ulrich Schmid-Maybach vo svojom príhovore „Sto rokov budovania odkazu Maybach" predstaví kľúčové otázky o tom, čo si uchovať a ako robiť rozhodnutia s dlhodobou perspektívou.
Ďalším hlavným rečníkom bude Robert S. "Bobby" Ukrop, CEO spoločnosti Ukrop’s Homestyle Foods zo Spojených štátov, ktorý predstaví svoj príbeh úspechu so slovenskými koreňmi a filozofiu založenú na etike a komunitných hodnotách. Jeho spoločnosť bola štyri roky po sebe zaradená medzi 100 najlepších zamestnávateľov v USA podľa magazínu FORTUNE.
Medzinárodný kongres rodinných firiem je dôležitým podujatím na Slovensku, ktoré spája podnikateľské rodiny z viacerých generácií na diskusiu o odolnosti, odovzdávaní hodnôt a budúcnosti ich biznisov. Súčasťou bude networking, workshopy, individuálne konzultácie a kultúrny program.
Cieľom kongresu nie je ponúknuť univerzálne riešenia, ale podporiť vedomé a strategické rozhodnutia rodín o budúcnosti ich podnikov, či už v podobe pokračovania prevádzky, profesionálneho riadenia, alebo iných foriem správy rodinného majetku.
Zdroj: SITA.sk - Ulrich Schmid-Maybach prinesie príbeh štvrtého Maybachu na Medzinárodný kongres rodinných firiem – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ulrich Schmid-Maybach, člen štvrtej generácie rodiny Maybach a prezident nadácie The Wilhelm & Karl Maybach Foundation, príde na Slovensko, aby vystúpil na siedmom ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem. Podujatie sa uskutoční 17. a 18. septembra 2026 v Château Bela a zameria sa na tému budovania odkazu a nástupníctva v rodinných firmách.
Unikátny pohľad
Ulrich Schmid-Maybach je významnou osobnosťou v oblasti rodinného podnikania a jeho rodinný príbeh prináša unikátny pohľad na generačnú kontinuitu. Rodina Maybach už nevlastní pôvodný podnik, no odkaz, hodnoty a know-how pokračujú v nových formách. „Vlastníctvo sa môže preniesť za jeden deň, ale reputácia, hodnoty a autenticita sa budujú celé generácie," zdôraznil Schmid-Maybach.
Podľa neho nástupníctvo v rodinnom podniku nie je iba právna alebo finančná záležitosť, ale komplexný ľudský proces zahŕňajúci dôveru, schopnosti a očakávania. Rodiny by si mali klásť otázky o sile a relevancii podniku, ako aj o záujme a pripravenosti ďalšej generácie prevziať vedenie.
Hlavná téma kongresu
Jednou z hlavných tém kongresu bude tiež budovanie reziliencie rodinných podnikov, čo podľa Eriky Madari Matwij, zakladateľky Inštitútu Rodinného Biznisu, nie je automatické dedičstvo, ale sila a puto, ktoré sa musia pestovať naprieč generáciami.
Program otvorí Erika Madari Matwij spolu s Giorgiom Coluttom, majiteľom trojgeneračného talianskeho vinárstva, ktorí predstavia tému o budúcnosti rodinných firiem, ak ďalšia generácia neprejavuje záujem o ich prevzatie.
Octavian Pilati, nástupca aristokratickej rodiny a zakladateľ The Antifragile Family®, sa zameria na osobnú cestu nástupcu a zodpovednosť za rodinný odkaz. Ulrich Schmid-Maybach vo svojom príhovore „Sto rokov budovania odkazu Maybach" predstaví kľúčové otázky o tom, čo si uchovať a ako robiť rozhodnutia s dlhodobou perspektívou.
Ďalším hlavným rečníkom bude Robert S. "Bobby" Ukrop, CEO spoločnosti Ukrop’s Homestyle Foods zo Spojených štátov, ktorý predstaví svoj príbeh úspechu so slovenskými koreňmi a filozofiu založenú na etike a komunitných hodnotách. Jeho spoločnosť bola štyri roky po sebe zaradená medzi 100 najlepších zamestnávateľov v USA podľa magazínu FORTUNE.
Medzinárodný kongres rodinných firiem je dôležitým podujatím na Slovensku, ktoré spája podnikateľské rodiny z viacerých generácií na diskusiu o odolnosti, odovzdávaní hodnôt a budúcnosti ich biznisov. Súčasťou bude networking, workshopy, individuálne konzultácie a kultúrny program.
Cieľom kongresu nie je ponúknuť univerzálne riešenia, ale podporiť vedomé a strategické rozhodnutia rodín o budúcnosti ich podnikov, či už v podobe pokračovania prevádzky, profesionálneho riadenia, alebo iných foriem správy rodinného majetku.
Zdroj: SITA.sk - Ulrich Schmid-Maybach prinesie príbeh štvrtého Maybachu na Medzinárodný kongres rodinných firiem – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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