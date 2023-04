Jeden má problémy s nevyrovnanosťou výkonov, druhého zrážajú zranenia. Ružička ani Pospíšil nemali ideálnu sezónu

Osobné maximá Ružičku

Dvadsať zápasov v AHL

26.4.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví útočníci Adam Ružička Martinom Pospíšilom , ktorí sú pod zmluvou v tíme Calgary Flames zo zámorskej NHL, nemajú za sebou ideálnu sezónu 2022/2023.Ružička nedostával veľa priestoru od trénera Darryla Suttera , kým Pospíšil toho neodohral veľa v tíme Calgary Wrangles z nižšej AHL pre zranenia.Zámorský expert Ryan Pike z portálu Flames Nation zhodnotil výkony oboch 23-ročných hráčov a zaradil ich do rebríčka nádejí Flames.Ružička si vytvoril osobné maximá v počte odohraných zápasov (44), gólov (6), asistencií (14) aj bodov (20) v jeho prvej plnej sezóne v profilige, no po preradení do nižších útokov a s klesajúcim časom na ľade prestal zbierať body."Celý ročník strávil v prvom tíme, ale často bol zdravý náhradník a opäť mal problémy s nevyrovnanosťou výkonov, ktoré ho trápili počas celej kariéry v zámorí. Je naozaj talentovaný a ukázal, že vie rôznymi spôsobmi ovplyvniť hru tímu. Zatiaľ to však nerobí pravidelne," myslí si Pike o centrovi z Bratislavy, ktorého zaradil v rebríčku na piate miesto.Dvanásta priečka v 20-člennom zozname sa ušla Pospíšilovi, ktorý absolvoval iba 20 duelov v AHL s bilanciou štyri góly a šesť prihrávok. V play-off zatiaľ do hry nezasiahol, aj keď Wranglers už postúpili do druhého kola."Je to zaujímavý hráč pre svoju postavu, talent a herný štýl. Je robustný, zráža súperov a aj strieľa góly. Potom sa vďaka svojmu štýlu hry zraní a vynechá veľa času. Stalo sa to zatiaľ v každej sezóne jeho profesionálnej kariéry. Predstavte si, že by zostal zdravý a urobil ten krok vpred. Má taký potenciál, ale tie zranenia ho zrážajú dolu," napísal expert o Zvolenčanovi, ktorý v NHL ešte nehral.