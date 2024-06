Jeden vrazil s Jeepom do múrika, druhý bez vodičáka zišiel s vyradeným autom do priekopy. Obaja nafúkali cez dve promile

Náraz v dôsledku mikrospánku

Žeby sa len zľakol?

10.6.2024 (SITA.sk) - Jeden vodič narazil do múrika rodinného domu, druhý zišiel do priekopy a obaja nafúkali. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , obe nehody sa stali v sobotu 8. júna.V prvom prípade viedol vodič popoludní automobil značky Jeep cez obec Kazimír (okres Trebišov) v smere od obce Byšta.Pravdepodobne v dôsledku mikrospánku zišiel s autom z cesty do priekopy a vrazil do múrika rodinného domu. „Bezprostredne po dopravnej nehode ho policajti podrobili dychovej skúške, a dôvod mikrospánku bol jasný - 2,25 promile,“ uviedla Ivanová.V ten istý deň okolo 18:30 šoféroval muž v okrese Rožňava od Kobeliarova na obec Nižná Slaná.Muž riadiaci automobil značky Subaru však nemal vodičské oprávnenie, navyše predmetné vozidlo bolo v tom čase vyradené z evidencie, čo jeho šofér vyriešil tak, že naň primontoval „ešpézetky“ z iného auta.„Nevedno, či sa zľakol, keď pred sebou na ceste zbadal policajtov, s autom zišiel do priekopy. Policajti však zistili, že dôvodom pravdepodobne nebolo preľaknutie, ale skôr množstvo alkoholu v dychu, a to 2,23 promile,“ informovala krajská policajná hovorkyňa.Vodiči v jazde nepokračovali, ale zamierili do cely policajného zaistenia. Čelia obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.