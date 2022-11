Jeden z ambasádorov MS 2022 v Katare označil homosexualitu za poškodenie mysle

Byť gayom je tam zakázané

Premiér dal záruku bezpečnosti

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Krátko pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Katare jeden z ambasádorov turnaja v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF označil homosexualitu za "poškodenie mysle". Zároveň vyslovil obavy z toho, ako bude konzervatívna usporiadateľská krajina svetového šampionátu zaobchádzať s homosexuálmi.Bývalý katarský reprezentant Khalid Salman povedal, že byť gayom je v arabčine "haram", čiže zakázané. Priznal tiež, že má problém s tým, keď deti vidia gayov. Úryvky z televízneho rozhovoru odvysielali v pondelok v spravodajskej relácii ZDF Heute Journal. Celý rozhovor, ktorý je súčasťou dokumentu, zverejní ZDF v utorok.Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová odsúdila Salmanove vyjadrenia. "Samozrejme, že takéto komentáre sú hrozné. A to je dôvod, prečo pracujeme na tom, aby sa veci v Katare zlepšili,“ povedala v utorok Faeserová.Organizátori MS 2022 v Katare očakávajú, že na šampionát zavíta približne 1,2 milióna fanúšikov. Práva homosexuálov sa stali jednou z tém turnaja, keďže vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia sú v tejto konzervatívnej krajine Perzského zálivu kriminalizované. "Počas majstrovstiev sveta príde do krajiny veľa vecí. Hovorme o gayoch. Najdôležitejšie je, že každý bude akceptovať, že sem príde. Bude však musieť akceptovať naše pravidlá,“ dodal Salman.Faeserová, ktorá je zodpovedná aj za šport, pri návšteve Kataru pred týždňom povedala, že jej tamojší premiér dal "záruku bezpečnosti" pre fanúšikov "bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, koho milujú a v čo veria".