Tréner Calzona do reprezentácie povolal spolu 27 hráčov vrátane Hamšíka, nemá však k dispozícii viaceré mená

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové prípravné zápasy proti výberom Čiernej Hory a Čile nechýbajú viaceré opory národného tímu, vrátane lúčiaceho sa stredopoliara Marek Hamšíka , do výberu sa však dostali aj nové mená. Taliansky tréner Francesco Calzona do svojej 27-člennej nominácie povolal aj útočníka Adriána Kaprálika z fortunaligového MŠK Žilina , ktorý sa počas ostatného víkendu prezentoval štvorgólovou nádielkou do siete Slovana Bratislava . "V tíme nie je len pre víkendový duel. Sledovali sme ho dlhší čas a podával dobré výkony. A keďže sme nemohli povolať viacero futbalistov, dali sme šancu mladším," povedal v utorok hlavný kouč Calzona.Šancu na premiéru v reprezentácii má aj brankár Henrich Ravas, dvadsaťpäťročný senický rodák na klubovej úrovni pôsobí v poľskom tíme Widze Lodž. "Nominácia je široká, pretože do tímu som musel povolať aj mladších hráčov. Mnohé kluby sa rozhodli neuvoľniť hráčov, ide o viacero hráčov z Česka, ale aj Martina Valjenta zo španielskeho RCD Mallorca či Róberta Maka z austrálskeho Sydney," poznamenal taliansky kormidelník, ktorý chcel v tíme aj Ladislava Almásiho Samuela Mráza či Lukáša Haraslína . Debut v národnom tíme môžu absolvovať aj obrancovia Michal Tomič , Adam Obert, Tomáš Nemčík či stredopoliar Peter Pokorný. "Chceme im dať šancu a vidieť, ako na tom sú a čo tímu prinesú."Hlavný kouč má v novembri poslednú šancu s tímom SR absolvovať prípravné súboje, od marca 2023 už na jeho zverencov čaká kvalifikácia o postup na ME 2024 . "Teraz sme ešte vo fáze, že musím pochopiť, ako na tom mužstvo je a čo z toho môžeme vyťažiť do budúcnosti. Času je málo. Teraz ma až tak nezaujímajú výsledky duelov, ale to, či uvidím akési zlepšenie," poznamenal Calzona a prezradil, že na december plánuje so zväzom stretnutie pre ďalších hráčov, ktorí sa ešte nedostali do reprezentácie.Slováci sa stretnú v nedeľu 13. novembra v Senci a po krátkom sústredení absolvujú dve prípravné stretnutia. Prvé na nich čaká v čiernohorskej Podgorici vo štvrtok 17. novembra o 18.00 h proti domácemu výberu, druhé o tri dni neskôr 20.11. už o 13.30 h v Bratislave proti Čiľanom. Súboj na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bude oficiálnou rozlúčkou dlhoročného kapitána národného tímu Mareka Hamšíka s reprezentáciou. "Je pre mňa česť do tímu povolať Mareka Hamšíka, je to pre mňa veľká osobnosť. Som rád, že budem s ním pri jeho rozlúčke s národným tímom," dodal tréner Calzona.