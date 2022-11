Jeden z najväčších politických hriechov Matoviča? Návrh o štátnom rozpočte, tvrdia Mladí SaSkári

Snažil sa oklamať Brusel

Hlas nevie, kam tie peniaze idú

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vníma návrh o štátnom rozpočte ako jeden z najväčších problémov a politických hriechov ministra financií a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča . Povedal to v minulotýždňovej diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní Ladislav Kuna, predseda Mladých SaS. „Budúcoročný rozpočet radí Slovensko v Európskej únii (EÚ) medzi najzadlženejšie krajiny, dlhodobo máme najmenej udržateľné verejné financie. Je tam osem miliárd eur na Matovičove nápady a nejde o nič iné, ako o nahrabanie si zatúlaných voličov z pohľadu OĽaNO," uviedol Kuna. Dodal, že strana SaS návrh štátneho rozpočtu určite nepodporí. Ladislav Kuna v relácii taktiež uviedol, že Matovič sa snažil so svojím tímom na Ministerstve financií SR oklamať Európsku komisiu. „Podmienka Európskej komisie bola, že v štátnom rozpočte budú funkčne zaradené rozpočtové výdavkové limity. Matovič to tam zaradil len na oko a bez metodiky, ktorú mu zablokovalo hnutie Sme rodina," tvrdí Kuna. Doplnil, že Sme rodina sa bálo, že peniaze by v poslednom predvolebnom roku nemohli „rozhadzovať".„Európska komisia na to prišla, pretože im nestačí prečítať si status ministra financií na sociálnej sieti a povedia si ,to je v poriadku’. Zistili, že tam je problém a teraz Slovensku okrem obrovskej hanby hrozí aj blokovanie financií z plánu obnovy," upozornil Kuna.Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) taktiež nepodporí návrh štátneho rozpočtu. Zakladajúca členka strany Loretta Pinke v diskusnej relácii uviedla, že hrubý domáci produkt (HDP) za posledné roky narástol zo 48 percent na 60 percent zadlženosti.„Toto by sme ‚prehltli‘, keby vidíme, že peniaze naozaj idú na pomoc ľuďom. Tá pomoc je veľmi malá a nevieme, kam všetky peniaze idú," dodala Pinke.