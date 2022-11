OĽaNO sa môže prepadnúť k hranici zvoliteľnosti, niektorí poslanci by mohli z „potápajúcej sa lode“ ujsť

Slovník ministra financií

Chyba strana SaS

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa môže aj vďaka slovníku jeho predsedu Igora Matoviča prepadnúť k päťpercentnej hranici zvoliteľnosti do parlamentu. Myslí si to politológ Jozef Lenč Ako povedal v relácii týždenníka Plus 7dní Karty na stôl, prepad preferencií hnutia bude možno už čochvíľa výrazný vzhľadom k tomu, akú politiku robí vo vládnej koalícii a akým spôsobom komunikuje Igor Matovič s verejnosťou, politickými partnermi či oponentmi.„Nezvládnutá politika, tlak okolia a najmä slovník ministra financií môžu byť niečím, čo OĽaNO priblíži k piatim percentám. Oni tam už raz boli. Ale ak teraz klesnú k piatim percentám, tak to môže byť pre stranu omnoho fatálnejšie, ako to bolo v roku 2019 pred voľbami," skonštatoval Lenč.Podľa Lenča je možné, že skupina liberálnejšie orientovaných poslancov okolo Róberta Haláka , alebo aj ďalší, ktorí majú svoje materské strany, sa budú snažiť z „potápajúcej sa lode“ ujsť.Lenča neprekvapilo, že Matovič zvolil po odvolaní Jany Bittó Cigánikovej SaS ) z postu šéfku zdravotníckeho výboru slovník, aký zvolil. Matovič nazval Bittó Cigánikovú vo svojom statuse na sociálnej sieti neschopnou vulgárnou zrúdou a tepšou, neskôr sa za to ospravedlnil.Ostré vyjadrenia sú podľa Lenča „podstatou jeho politickej DNA". „Obzvlášť vo fáze jeho finálneho pôsobenia vo výkonnej moci si myslím, že budú ešte omnoho horšie a prekvapujúcejšie vyjadrenia než tie, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. Degradácia jeho slovníka je zjavná," skonštatoval Lenč.Politológ si nemyslí, že by takéto ostré vyjadrenia prinášali OĽaNO vyššie preferencie, skôr naopak. „Rozhodne to nepomáha kandidátom OĽaNO, pretože sme videli výsledok volieb do regionálnej a miestnej samosprávy," poukázal Lenč. Dodal, že OĽaNO má v rámci svojho elektorátu určité jadro, ktoré je presvedčené, že hnutie robí dobrú politiku, napríklad ľudia, ktorí majú silné väzby ku kresťanským spoločenstvám.Lenč v súvislosti s odvolaním Bittó Cigánikovej uviedol, že Matovič sa v podstate svojho statusu nemýlil, pretože jej odvolanie je do veľkej miery aj chybou strany Sloboda a Solidarita, ktorá sa na hlasovaní zúčastnila. „Hoci mnohokrát v poslednej dobe hlasovania blokovala, v tomto prípade ho umožnila a tým pádom umožnila aj jej odvolanie. Bolo to politicky nešikovné," zhodnotil Lenč.Odvolanie Bittó Cigánikovej podľa jeho slov nie je len prejavom nejakej pomsty zo strany koalície, ako sa to dnes snaží prezentovať SaS, ale aj chybou liberálov.