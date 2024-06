Jeden z piatich Nemcov by v „Nationalelf“ uprednostnil viac bielych hráčov. Absolútne rasistické, reagoval Kimmich

Futbal má zjednocovať

Šampionát sa začína onedlho

2.6.2024 (SITA.sk) - Nemecký futbalový stredopoliar Joshua Kimmich označil za „absolútne rasistický“ prieskum a jeho zistenia, že jeden z piatich jeho krajanov by uprednostnil viac bielych hráčov v národnom mužstve.Anketa s 1304 náhodne vybranými účastníkmi bola objednaná pre dokument národnej televízie ARD o rozmanitosti, ktorý majú odvysielať v stredu. Približne 21 % opýtaných uviedlo, že by uprednostnili, keby za Nemecko hralo viac hráčov bielej pleti.„Každý, kto vyrastal s futbalom, vie, že je to absolútny nezmysel. Najmä futbal je dobrým príkladom toho, ako môžete zjednotiť rôzne národy, rôzne farby pleti a rôzne náboženstvá,“ povedal Kimmich.„O tom je náš tím. Chýbalo by mi veľa hráčov, keby tu neboli. Toto je absolútne rasistické a nemá to miesto v našej šatni.“Kimmich sa k téme vyjadril v Herzogenaurachu, kde sa nemecký tím pripravuje na blížiaci sa európsky šampionát. V kádri nemeckej reprezentácie sa nachádza množstvo hráčov tmavej pleti.„Keď si uvedomíte, že sa chystáme usporiadať majstrovstvá Európy na domácej pôde, je absurdné klásť takúto otázku, keď je v skutočnosti cieľom zjednotiť celú krajinu,“ povedal Kimmich.„Ide o spoločné dosahovanie veľkých vecí. Ako tím sa snažíme docieliť, aby všetci v Nemecku stáli za nami.“Nemecko odohrá úvodný duel na domácom šampionáte v A-skupine 14. júna proti Škótsku. V základnej skupine sa „Nationalelf“ stretne aj so Švajčiarskom a Maďarskom.Futbalové ME sa v Nemecku uskutočnia do 14. júna do 14. júla a ich súčasťou budú aj slovenskí reprezentanti.