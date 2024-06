Jose Mourinho už nie je bez práce, portugalský tréner povedie turecký tím Fenerbahce Istanbul

Bez titulu po jedinej prehre

2.6.2024 (SITA.sk) - Niekdajší tréner Realu Madrid či Interu Miláno José Mourinho získal angažmán v tureckom futbalovom klube Fenerbahce Istanbul . Predstavitelia klubu od Bosporu sa chystajú oficiálne predstaviť 61-ročného portugalského odborníka v nedeľu večer.Mourinho bol v ostatných mesiacoch bez práce po tom, ako v januári ukončil pôsobenie v talianskom klube AS Rím Rodák zo Setúbalu nepôsobil mimo elitnej päťky európskych líg od roku 2004, keď po úspešnej anabáze v FC Porto odišiel do anglického klubu FC Chelsea . Odvtedy trénoval okrem spomenutých tímov aj v Manchestri United či Tottenhame Hotspur Fenerbahce Istanbul skončil v tejto sezóne tureckej Süper Lig na 2. mieste napriek tomu, že získal až 99 bodov a zaznamenal iba jednu prehru. Ešte dominantnejší bol totiž jeho odveký rival Galatasaray, ktorý v uplynulom ročníku získal 102 bodov.Mourinho sa v istanbulskom klube z ázijskej časti mesta stretne s viacerými bývalými zverencami. Žltomodrý dres totiž nosia Edin Ďžeko či Fred, s ktorými spolupracoval v AS Rím, resp. v Manchestri United.Súčasťou kádra sú aj hviezdy ako Michy Batshuayi, Dušan Tadič či Dominik Livakovič.