Jedenásť ľudí zahynulo v Číne po tom, ako auto vrazilo do davu

Na snímke z videa policajti zatýkajú podozrivého muža po tom, ako s autom SUV vrazil do skupiny ľudí v meste Hengyang v čínskej provincii Chu-nan 12. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 13. septembra (TASR) - Jedenásť ľudí prišlo o život a ďalších 44 utrpelo zranenia po tom, ako v meste na juhu Číny vrazil do davu automobil. Šofér tiež zaútočil na ľudí nožom a lopatou, informovala vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnu vládu.Vozidlo typu SUV zámerne narazilo v stredu večer do ľudí na námestí v meste Mi-šuej, ktoré je súčasťou mesta Cheng-jang v provincii Chu-nan.Polícia identifikovala podozrivého ako 54-ročného Číňana Jang Can-jüna, ktorý si už odpykal niekoľko trestov odňatia slobody za predávanie drog, krádeže či napadnutie. To v ňom zasialo túžbu "", uviedla miestna vláda v Cheng-jangu bez toho, aby sa zmienila o možných teroristických motívoch útočníka.Vláda najskôr informovala o troch mŕtvych a bilanciu obetí v nasledujúcich oznámeniach zvyšovala.Agentúra AP pripomína, že v Číne došlo v minulých rokoch na verejných miestach k násilným útokom vrátane podpaľačstva či bombových útokov na autobusy či budovy. Niekedy ich spáchali ľudia, ktorí si riešili svoje osobné problémy alebo pociťovali krivdu zo strany spoločnosti. Občas sa takéto útoky pripisovali militantným separatistom, aj keď v minulých rokoch ich bolo pomenej.