O post primátora Senca chcú zabojovať traja kandidáti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Eduard Fašung Ilustračná snímka. Foto: TASR/Eduard Fašung

Senec 13. septembra (TASR) – Nový primátor mesta Senec by mal vzísť z troch kandidátov. Vyplýva to z podania kandidátnych listín, ktoré prijala mestská volebná komisia(MsVK)."V prípade všetkých uchádzačov, ktorí majú záujem o primátorský post, ide o nezávislých kandidátov," informovala zapisovateľka MsVK Jana Maczeáková. Okresné mesto bude mať na čele samosprávy nového človeka, doterajší primátor Karol Kvál už skôr oznámil, že opätovne kandidovať nebude.O 19 poslaneckých miest v Senci by malo zviesť boj 73 kandidátov. "Z toho je 42 nezávislých a 31 kandidátov za politickú stranu alebo koalíciu," uviedla Maczeáková.Oficiálny zoznam kandidátov zverejní MsVK až po ich zaregistrovaní.Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. Lehota na podanie kandidátnych listín uplynula v utorok 11. septembra.