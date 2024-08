Jedenásťročná Číňanka Čeng na olympiáde v Paríži takmer prekonala historický rekord Gréka Loundrasa z Atén 1896

Bojovala o česť a slávu

Mladé trio medailistiek

Historický pohľad

7.8.2024 (SITA.sk) - Na úvod otázka, na ktorú odpovedať nie je vôbec ľahké. Viete, v ktorom z olympijských športov v Paríži súťažia športovci s najväčším vekovým rozptylom? Je ním skejtbording, aj keď vo dvoch rozdielnych kategóriách.V disciplíne "park" sa predstavila iba 11-ročná Číňanka Čeng Chao-chao, ktorá má reálne status najmladšej účastníčky Hier XXXIII. olympiády v Paríži . V rovnakej disciplíne u mužov súťaží 51-ročný Brit Andy MacDonald.Čeng dosiahla výkon 63,19 bodu a skončila na 18. mieste, zostala bez postupu do finálovej osmičky. V nej dominovala a olympijské zlato si vyskákala iba o tri roky staršia Austrálčanka Arisa Trewová.Späť však k Číňanke, ktorá v letnom období, keď si väčšina jej rovesníkov užíva prázdniny, bojovala na najväčšom športovom sviatku vo Francúzsku, ako sa vraví, o česť a slávu."Nemyslím si, že ona je zázračná dieťa. Skejtbording je šport mladých, ba až detí, a takých ako ona je veľmi veľa. Akurát ona sa začala zlepšovať o čosi skôr. Na olympijských kvalifikačných pretekoch skončila štyridsiata tretia, neskôr dvadsiata a dvadsiata prvá. Nakoniec jej to stačilo na postup na 26. miesto vo svetovom rebríčku a účasť na olympijských hrách," uviedol Danny Wainwright, Čengovej tréner, ktorý sa jej začal venovať len tento rok pred kvalifikačnými pretekmi v Dubaji."Zvládla to skvele, lebo tvrdo pracovala. Olympiáda je pre ňu cenná skúsenosť. Čochvíľa oslávi 12. narodeniny a možno o štyri roky v Los Angeles bude šestnástku oslavovať ako olympijská šampiónka," dodal Wainwright.Olympijský skejtbording je naozaj o mladosti a trio medailistiek z disciplíny "park" to len potvrdzuje. Zoradili sa pekne po jednom roku. Víťazná Trewová má 14, strieborná Japonka Cocona Hirakuová 15 a bronzová Britka Sky Brownová 16. Brazílčanka Dora Varella bola veteránka súťaže vo veku 23 rokov, ale skateboarding zasa nie je výlučne pre mladých.Päťdesiatjedenročný Andy MacDonald nastúpil v stredu do mužskej súťaže a rozhodne to nie je žiadny nováčik na veľkom podujatí.„Z populárnych X Games má osem zlatých medailí a všetky získal v čase, keď Číňanka Čeng ešte nežila," pripomenul web BBC Sport.Na mladučkú Čeng a jej olympijskú účasť sa dá nazrieť aj z historického pohľadu.Najmladší potvrdený športovec a zároveň medailista na novodobých olympijských hrách je Grék Dimitrios Loundras, ktorý získal tímový bronz v gymnastike v roku 1896 v Aténach ako desaťročný. Jeho rekord možno prekonal chlapec, ktorý mal sedem alebo osem rokov, keď v Paríži v roku 1900 kormidloval holandskú loď, ale jeho identita zostala neznáma.Najmladšia športovkyňa, ktorá získala zlatú medailu, je Američanka Marjorie Gestingová, ktorá v roku 1936 v Berlíne ako 13-ročná vyhrala zlato v skokoch do vody z trojmetrovej dosky.