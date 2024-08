Nemci zabránili Francúzom v opakovanom hádzanárskom triumfe. Tréner Gislason niečo podobné ešte nezažil

Francúzi sa vytrápili v skupinovej časti

A zdalo sa, že pred domácim publikom sa rozbehli.

Vo štvrťfinále proti Nemcom, ktorí vyhrali A-skupinu, viedli Francúzi v 32. minúte o šesť gólov 20:14 a obrazne mohli pomaly

Nemci však ukázali svoj nezlomný charakter a vôľu. Ešte 14 sekúnd pred koncom prehrávali 27:29, ale ani to ich nezlomilo.

Nemci si vynútili predĺženie

7.8.2024 (SITA.sk) - Obrovskú drámu prinieslo druhé štvrťfinále olympijského turnaja hádzanárov medzi Nemcami a Francúzmi, po ktorom sa domáci reprezentanti rozlúčili s podujatím a neobhája tak zlato z Tokia 2021. Nemci v zápase triumfovali 35:34 po predĺžení (29:29 v riadnom hracom čase) a po ôsmich rokoch sa predstavia v olympijskom semifinále.Všetko však vyzeralo tak, že Francúzi napíšu pôsobivú rozprávku po tom, ako sa vytrápili v skupinovej časti. V nej tohtoroční majstri Európy prehrali s Nórmi i Dánmi a remizovali s Egypťanmi, pričom postup do štvrťfinále si zabezpečili až víťazstvom proti Maďarom.„chladiť šampanské“.Francúzi mali dokonca šesť sekúnd pred záverečnou sirénou loptu pod kontrolou, no nepochopiteľne ju stratili a Nemci si v poslednej sekunde vďaka gólu Renarsa Uscinsa vynútili predĺženie.V ňom ich podržal brankár David Späth a na konci bol opäť gólový hrdina Uscins. Štyri sekundy pred koncom desaťminútového predĺženia rozhodol o nemeckom triumfe 35:34. Nezastaviteľný Uscins strelil 14 gólov,"Ako hráč som zažil finálový zápas, v ktorom sme strelili tri góly za 30 sekúnd a potom zvíťazili v predĺžení. Ale aby niekto, konkrétne Julian Köster, sedem sekúnd pred koncom ukradol loptu súperovi a potom ešte padol gól, to som ešte nevidel. Francúz Dika Mem zle vyhodnotil situáciu a hral to cez nesprávneho hráča... Keď Renars vyrovnal, spôsobilo to šok nášmu súperovi. Vtedy som vedel, že túto šancu musíme v predĺžení využiť. Naše mužstvo bolo fenomenálne," povedal islandský tréner v službách Nemcov Alfred Gislason pre ZDF.